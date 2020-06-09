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Ekonomi Avrupadan Kayseriye ödül Organik tarım alanındaki başarı sürpriz değil
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Avrupa'dan Kayseri'ye ödül: Organik tarım alanındaki başarı sürpriz değil

Fransa'nın Yves Rocher Vakfı tarafından düzenlenen "Toprağın Kadınları" proje yarışmasına "Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM)” projesiyle katılan Yeşim Bekyürek, kazandığı 10 bin avro para ödülünü kadın çiftçiler için harcayacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada 50 proje arasında Türkiye birincisi olduğunu ve 10 bin avro para ödülü kazandığını söyledi.

Ödülünü organik tarım, yerel tohum, biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve kırsalda kadının güçlendirilmesi için yaptığı çalışmaların sonucunda aldığını belirten Bekyürek, 10 bin avroyu Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde kadın çiftçiler için harcayacağını ifade etti.

DHA
Organik tarım alanında ödül geldi.

Bekyürek, aldığı para ödülüyle çiftçilerin ürünleri için kurutma tesisi kurulacağını, kadınların tarlalarında ürettiği organik meyve ve sebzeleri kurutarak da değerlendirme fırsatı yakalayacaklarını da dile getirdi.

"Kadını değiştirdiğinizde toplumu değiştiriyorsunuz" diyen Bekyürek, cinsiyet ayrımı yapmadan ve tarımın daha iyi yerlere gelebilmesi adına var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kadınların kırsal alanda kendine güvenen bireyler haline gelmesinin, kendisini mesleki açıdandaha çok mutlu ettiğini vurgulayan Bekyürek, kooperatifin, çalışan kadınları motive ettiğini söyledi.

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Kurutma tesisi kooperatifin büyümesine katkı sağlayacak

Bekyürek, aldığı ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Bu ödülü organik tarım yapan tüm kadın çiftçiler adına almış bulunuyorum. Bu amaçla başkanlığını yaptığım Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneğinde kadın çiftçilerle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. KAÇEM Projesi, meslek hayatımın en büyük ve en önemli projesidir. Yves Rocher Vakfı tarafından verilen ödül ile KAÇEM Kooperatifi bünyesinde kurutma ünitesi kurularak organik meyve ve sebzelerin kurutulması ve değerlendirilmesi sağlanacak. Böylece kooperatifin büyümesine önemli bir katkı sunulacak."

Anne eli ve şefkatiyle üretilen salça, erişte, tarhana ve reçel gibi ürünlerin sofralara kadın çiftçiler tarafından katkısız ve doğal haliyle getirildiğini aktaran Bekyürek, sağlıklı nesillerin katkısız, kimyasallardan uzak ve organik ürünlerle yetişeceğini sözlerine ekledi.

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