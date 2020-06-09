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Ekonomi 7 ile deprem desteği geliyor
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7 ile deprem desteği geliyor

2020 yılı içinde 7 ilde hasara yol açan 3 büyük depremden etkilenen afetzedelere destek sağlanacak. Torba düzenlemeye alınan değişiklik kapsamında yıkık, ağır ve orta hasarlı yapı sahipleri için her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası yapılacak ve kredi desteği verilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören bin 160 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören bin 160 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için 7296 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da düzenlemeye gidildi.

AFETZEDEYE DESTEK

Kanun geçici 26. maddesinde yapılan ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen değişiklikle depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilen yıkık, ağır ve orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanacak.

İNŞA EDİLİP, KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

İlgili bakanlığa bağlı heyetler tarafından tespit edilen yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedelere hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası yapılacak ve kredi desteği sağlanacak.

  • Depremde orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, iş yeri veya ahır sahibi afetzedelere ise yine söz konusu kanun hükümleri kapsamında kredi desteği sağlanacak.

BİR AYDA 3 BÜYÜK DEPREM

22 Ocak'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde, 23 Şubat'ta Van - İran sınırındaki Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde 3 büyük deprem meydana gelmişti. 60'dan fazla kişi hayatını kaybettiği depremlerde çok sayıda yapı da yıkılıp hasar görmüştü.

İnfografik: Davuthan Güçlü

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