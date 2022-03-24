Avrupa'da bir ilk olacak: Adana'ya kurulup üç bin kişiye istihdam sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, söz konusu TDİOSB'nin kuruluş protokolü, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazandı.

Adana Karataş Su Ürünleri TDİOSB, Adalı Mahallesi'nde, Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yerdeki 6 bin 337 dekar alanda hayata geçirilecek.

Alanı içerisinde tatlı su, acı su ve deniz suyunda yaşayabilen su ürünleri üretilecek TDİOSB'de, yerli türlerin yanı sıra Türkiye'de doğal olarak bulunmayan ve dolayısıyla yurt dışından getirtilerek üretilecek yabancı (egzotik) türler de yer alacak.

Çipura, levrek, granyöz, lahoz, mercan, sazan, tilapia, karabalık gibi yerli türler, akışkan sistem denilen, suyun havuzların bir tarafından girip karşı tarafından drene edildiği sistemlerde üretilebilirken, yabancı türlerin ancak kapalı devre üretim sistemi (resirküle sistem) denen bir teknikle üretilebilecek.

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60 bin ton su ürünü üretimi hedefleniyor

Proje kapsamında TDİOSB alanında, tarla balıkçılığı yapılmak üzere işletmeler kurulacak. Burada tatlı su balıkları, tuzlu su balıkları ve kabuklu deniz ürünleri yetiştirilecek.

TDİOSB'nin faaliyete geçmesi ile yılda 60 bin ton su ürünleri üretimi yapılması, çoğunluğu kadın olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanması, parasal olarak 350 milyon dolar hasıla ve 250 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Bu bölgede enerji ihtiyacı saha içerisinde planlanan 20 megavat güneş enerjisinden karşılanacak olup yeşil, çevreci ve sıfır atık projesinin uygulanacağı, arıtma tesisinin ileri arıtma tesisi olarak dizayn ve inşa edileceği yeşil bir TDİOSB projesi olacak.

Desteklere devam edilecek

Tarla balıkçılığında, Türkiye için de önemli bir yere sahip olan TDİOSB'ye gelen taleplerin karşılanmasıyla, Türkiye ekonomisinin hedeflediği ve öngördüğü rakamlara ulaşmak için bir büyük adım daha atılırken ulusal ve uluslararası birçok yatırımcı ve sanayiciye de imkan sağlanacak.

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Bakanlık, Türkiye'nin kalkınmasına, üretim, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak TDİOSB'leri desteklemeye devam etmeyi planlıyor.

Türkiye'nin 365. OSB'si

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerine bir yenisinin eklendiğini belirterek, "Böylelikle Türkiye'de OSB sayısı 365'e ulaşırken, TDİOSB sayısı da 32 oldu. TDİOSB'ler Türkiye'nin gıda üretiminde önemli. Halihazırda 8 TDİOSB'miz üretimde. Ancak et, süt, yaş sebze ve meyve başta olmak gıda üretimine odaklanan tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimizin tamamının hızla üretime geçmesi için yeni destek mekanizmaları geliştirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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