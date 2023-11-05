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Ekonomi

Avrupa'nın ortasında Togg fırtınası

Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergileniyor.

10:38 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:38 - 5/11/2023 Pazar
AA
Togg

Togg

Strazburg'da 3-5 Kasım'da gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtılıyor.


Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen Togg büyük ilgi topluyor.


Yerli üretim Togg'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.


Bakan Bolat MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde duyurdu: TOGG’u ihraç etme hedeflerimiz var
Bakan Bolat MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde duyurdu: TOGG’u ihraç etme hedeflerimiz var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı’nda temel hedeflerinin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek ve orta gelir tuzağını aşıp zenginler ligine katılmak olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi. Bakan Bolat, ileriki dönemin olmazsa olmazının katma değerli üretim ve ihracat olduğunu dile getirerek "Savunma sanayisi ihracatında dünyada öncü ülkelerden biri olma, 3,4 milyar dolar yazılım ihracatında 10 milyarlarca hedefine ulaşma, yazılım ihraç etme, yerli ve milli otomobil TOGG’u ihraç etme, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırma bu dönemin hedefleri arasında." dedi.


#Togg
#Fransa
#Strazburg
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