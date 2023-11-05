Avrupa'nın ortasında Togg fırtınası

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı’nda temel hedeflerinin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek ve orta gelir tuzağını aşıp zenginler ligine katılmak olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi. Bakan Bolat, ileriki dönemin olmazsa olmazının katma değerli üretim ve ihracat olduğunu dile getirerek "Savunma sanayisi ihracatında dünyada öncü ülkelerden biri olma, 3,4 milyar dolar yazılım ihracatında 10 milyarlarca hedefine ulaşma, yazılım ihraç etme, yerli ve milli otomobil TOGG’u ihraç etme, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırma bu dönemin hedefleri arasında." dedi.