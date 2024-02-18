Avrupa'nın zirvesinde: İstanbul Havalimanı ocak ayında rakiplerini geride bıraktı

Temmuz ve ağustos aylarında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı bir kez daha zirvede yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.