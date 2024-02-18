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Ekonomi

Avrupa'nın zirvesinde: İstanbul Havalimanı ocak ayında rakiplerini geride bıraktı

İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı ünvanının sahibi oldu. İstanbul Havalimanı'nı 1201 uçuşla Londra Heathrow izlerken, Amsterdam Schiphol, 1160 uçuşla üçüncü sırada yerini aldı.

18:53 - 18/02/2024 Pazar
AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) ocak ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.


#İstanbul Havalimanı
#Avrupa
#uçuş
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