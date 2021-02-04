Ayçiçek yapından yumurtaya kadar hile: Hangi ürünlerde gram hilesi var?

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçti.

Maliyetin üzerinde zam yapanlar, bu sefer aleni zam yerine gramaj hilesine başvurmayı son yıllarda alışkanlık haline getirdi.

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GİZLİ ZAM GRAM OYUNU

1000 ve 500 gram olan çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti.

Ardından 5 litre olarak alışageldiğimiz ayçiçek yağını 4 litre olarak raflarda yer aldı.

Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

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GRAM HİLESİNE PARA CEZASI

Buna karşı Ticaret Bakanlığı 'kilogram fiyatı' yazılması mecburiyeti getirdi ama bu da fırsatçıları durdurmadı ve sonunda "gram gram hile" davranışında bulunanlara cezai yaptırım geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı.

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HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDI

Türkiye gazetesi, bugün hangi gıdada nasıl gramaj hilesi yapıldığını kaleme aldı.

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Yapılan hileler şu şekilde;

Kuruyemiş paketleri 200 gramdan 180 ve 155 grama indirildi.

Ayçiçek yağının 5 litre olarak bilinen ambalajları 4 litreye düştü.

Peynirde 500 ve 1000 gram olarak bilinen ambalajlar 900, 800, 870, 600 gibi farklı gramajlarla üretilmeye başlandı.

Fındık kremasında 750 gram olarak standartlaşan ambalaj, 630 grama indirildi.

Çayda 500 ve 1000 gram olarak standartlaşan paketlerde 900 gramlık uygulama başladı.

1000 mililitre zannettiğimiz temizlik malzemeleri 900-750 mililitreye, 4 litre zannettiklerimiz 3750 mililitreye düşmüş durumda.