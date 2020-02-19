Ekonomi Ayda 100 ton mantar üretiyorlar Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayda 100 ton mantar üretiyorlar!

Ayda 100 ton mantar üretiyorlar: Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz

Karabük’te bulunan 60 kişinin çalıştığı bir mantar üretim tesisinde ayda 100 ton mantar üretimi gerçekleştiriliyor. 400 ve 800 gramlık paketler halinde mantarlar satışa sunuluyor. İşletme Müdürü Kazım Maraz, "Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz. Aylık şu anda kapasitemiz 100 ton. 100 tonu büyüyerek 150 tonlara çıkartmak için uğraşıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tesiste 60 kişi çalışıyor.
Tesiste 60 kişi çalışıyor.

Karabük'ün Cemaller köyünde 5 bin metrekare alana kurulu bulunan mantar üretim tesisinde ayda 100 ton mantar üretimi gerçekleştiriliyor.

28 üretim odasından elde edilen mantarlar 400 ve 800 gramlık paketler haline getirilerek satışa sunuluyor. Tesiste 60 kişi çalışırken, önümüzdeki zamanlarda aylık üretimin 150 tona çıkarılması hedefleniyor.

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı
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Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Kültür mantarı.

Üretimi 150 tonlara çıkartmak için çaba sarf ediyorlar

İşletme Müdürü Kazım Maraz, 2018 yılında kurulan tesislerinde yılın 365 günü aralıksız kültür mantarı yetiştirdiklerini, hedeflerinin aylık 150 ton olduğunu belirterek, "Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz. Aylık şu anda kapasitemiz 100 ton. 100 tonu büyüyerek 150 tonlara çıkartmak için uğraşıyoruz" dedi.

80 kilo trüf mantarı 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı
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İşletme Müdürü Kazım Maraz

Ürünleri İstanbul’a pazarladıklarını ifade eden Maraz, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu ürünleri 800 gram ve 400 gram paketli çeşitlere ayırarak İstanbul'a sevk ediyoruz. Şu anda burada 60 tane personel ile çalışıyoruz, şu anki mevcut olarak personelimizle 100 tonu devam ettiriyoruz. Kapasitemiz arttığı zaman personel sayımızı daha arttıracağız."
28 üretim odasından elde edilen mantarlar 400 ve 800 gramlık paketler haline getirilerek satışa sunuluyor.

28 tane üretim odası mevcut

Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste 28 üretim odası olduğunu açıklayan Üretim Müdürü Raif Atasoy ise, "Tesisimiz 5 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir tesis. Toplamda 28 tane üretim odamız var. Üretim odalarımızın her birisi 25'er ton kompost kapasiteli. Aylık 100 ton civarında üretim kapasitesine sahibiz" dedi.

Üniversiteden mezun oldu evinin alt katında üretmeye başladı: Siparişlere yetişemiyor
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Tırhan köyünde çiftçilik yaparken, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitiren Serap Noyer, hayali olan mantar üreticiliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
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Projeden yararlanamayan Noyer, pes etmeyerek, Halk Eğitim Merkezi'nin mantarcılıkla ilgili kursuna katıldığı sene tekrar başvurduğu projeden 30 bin lira hibe desteği alamaya hak kazandı.
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Noyer, aldığı destekle evlerinin altındaki patates deposu olarak kullanılan yaklaşık 110 metrekare alanı tesise dönüştürerek 2,5 ayda yaklaşık 1,5 ton istiridye mantarı üretti.
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Mantarların paketlemesini de yapan Noyer, başta marketler olmak üzere ürünlerini birçok yere satıyor.
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Mantar üretiminin çok eskiden merak ettiği bir konu olduğunu ve araştırıp, üretime yöneldiğini anlatan Noyer, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Biz çiftçi olduğumuz için araştırmasına girdim, istiridye mantarına yöneldim. Genç çiftçi projesine başvurdum ama ilk yıl çıkmadı. Sonraki yıl ise Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bir kursa katıldım. Tekrardan başvurdum ve çıktı, o süreçten beri devam ediyorum. İlk tesisimizi kurarken 50 metrekareden başladık. Daha sonra bu alanın iki katına çıkarak, 100 metrekarelik tesisimizi oluşturduk. Şuan tesisimizde bulunan kompostomuz 5,5 ila 6 ton civarında.
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İstiridye mantarının et kadar proteinli olduğuna dikkat çeken Noyer, Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına iyi gelir. Antioksidandır. B vitamini ve demir bakımından zengindir. İlaç gibidir. Zaten ilaç sektöründe kullanılıyor. Ürettiğimiz mantarlar, kilosu 10 liradan piyasada satılıyor. Suradan her 2 ayda ortalama yaklaşık 2 tona yakın mantar almayı planlıyoruz diye konuştu.
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Üniversiteden mezun oldu evinin alt katında üretmeye başladı: Siparişlere yetişemiyor
Niğde'de Serap Noyer (39) üniversiteden mezun olduktan sonra evinin alt katındaki patates deposunda kurduğu tesiste istiridye mantarı üretmeye başladı.


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