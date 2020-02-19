Ayda 100 ton mantar üretiyorlar: Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz

Biz çiftçi olduğumuz için araştırmasına girdim, istiridye mantarına yöneldim. Genç çiftçi projesine başvurdum ama ilk yıl çıkmadı. Sonraki yıl ise Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bir kursa katıldım. Tekrardan başvurdum ve çıktı, o süreçten beri devam ediyorum. İlk tesisimizi kurarken 50 metrekareden başladık. Daha sonra bu alanın iki katına çıkarak, 100 metrekarelik tesisimizi oluşturduk. Şuan tesisimizde bulunan kompostomuz 5,5 ila 6 ton civarında.