Aydınlatma sektörü fuara hazırlanıyor

Bu yıl 12’si düzenlenecek olan IstanbulLight, Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, 18-21 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyarete açılıyor. 2 milyar dolarlık aydınlatma sektörünü buluşturan fuara 230 firma katılım gösteriyor. IstanbulLight Fuar Müdürü Mustafa Çelen, fuarı 4 günde Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Asya’dan 6 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı.

5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Son 10 yılda üretimini yüzde 112,7 arttıran sektörde 4 bin 500’ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Sektör, yılda ortalama 500 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor.

Kamunun enerji verimliliği hedefi doğrultusunda özellikle LED değişimi odaklı ve akıllı şehir projelerini hayata geçirmesi durumunda; pazarın yıllık ortalama yüzde 15 büyüyeceği ve bu büyüme ile iç pazarın büyüklüğünün 2023 yılında 3,89 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Enerji verimliliği tartışılacak

Fuar dönemi boyunca farklı oturumlar da düzenlenecek. Aydınlatma’da Enerji Verimliliği” oturumu, 20 Eylül, saat 10:30’da IstanbulLight Fuarı, Ticaret Sahnesi’nde yapılacak. Oturuma, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Oğuz Can ve AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök de katılım gösterecek.