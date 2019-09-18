Ekonomi Aydınlatma sektörü fuara hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aydınlatma sektörü fuara hazırlanıyor

Aydınlatma sektörünü dünya pazarları ile buluşturan 12. IstanbulLight, 18 Eylül’de ziyarete açılıyor. Fuarı 4 günde 6 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Çelen
Mustafa Çelen

Bu yıl 12’si düzenlenecek olan IstanbulLight, Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, 18-21 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyarete açılıyor. 2 milyar dolarlık aydınlatma sektörünü buluşturan fuara 230 firma katılım gösteriyor. IstanbulLight Fuar Müdürü Mustafa Çelen, fuarı 4 günde Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Asya’dan 6 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı.

5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Son 10 yılda üretimini yüzde 112,7 arttıran sektörde 4 bin 500’ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Sektör, yılda ortalama 500 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor.

Kamunun enerji verimliliği hedefi doğrultusunda özellikle LED değişimi odaklı ve akıllı şehir projelerini hayata geçirmesi durumunda; pazarın yıllık ortalama yüzde 15 büyüyeceği ve bu büyüme ile iç pazarın büyüklüğünün 2023 yılında 3,89 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

  • Enerji verimliliği tartışılacak
  • Fuar dönemi boyunca farklı oturumlar da düzenlenecek. Aydınlatma’da Enerji Verimliliği” oturumu, 20 Eylül, saat 10:30’da IstanbulLight Fuarı, Ticaret Sahnesi’nde yapılacak. Oturuma, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Oğuz Can ve AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök de katılım gösterecek.

Savunma sanayii dev zirveye hazır
EKONOMİ
Savunma sanayii dev zirveye hazır
AB ile Vize Serbestisi genelgesi Resmi Gazetede

AB ile Vize Serbestisi genelgesi Resmi Gazete'de
3 üniversiteye yeni rektör

3 üniversiteye yeni rektör

Erdoğan'ın rektör atamaları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Netanyahuya seçim şoku

Netanyahu'ya seçim şoku

​Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu, koalisyon için gereken çoğunluğa ulaşamadı.
"Fatih'e borçluyuz"

"Fatih'e borçluyuz"

​Selçuk Bayraktar, Teknofest özel yayınında.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

Operasyon kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Yargı paketinde idam cezası yok

Yargı paketinde idam cezası yok

AK Parti önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacak.
Saniye saniye takip etti

Saniye saniye takip etti

​Erdoğan, müsabaka sonrası milli sporcuyu aradı.
'Altın adam'<br>tarih yazdı

'Altın adam'
tarih yazdı

​Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu oldu.
Putin'e incir ikramı

Putin'e incir ikramı

Putin de Erdoğan'a dondurma ikramında bulunmuştu.
Yemen için Astana modeli

Yemen için Astana modeli

Astana süreci, bölgesel krizlerin çözümü için model haline geldi.
Katliam emri Münbiç'ten

Katliam emri Münbiç'ten

Çobanbey'deki saldırıda kullanılan aracın Münbiç'ten geldiği ortaya çıktı.
Kuzey Kore'ye<br>ait gemiye el koydular

Kuzey Kore'ye
ait gemiye el koydular

​Gemide görevli 21 mürettebat ise gözaltına alındı.
FETÖ'nün<br>kritik ismine 15 yıl

FETÖ'nün
kritik ismine 15 yıl

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görevliydi.
Göktuğ'a ilgi büyük

Göktuğ'a ilgi büyük

​Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi, TEKNOFEST'te yerini aldı.
Yüzlerce<br>klonlanmış telefon

Yüzlerce
klonlanmış telefon

​İstanbul polisi tarafından bugün ele geçirildi.
Ev yoksa<br>kredi de yok

Ev yoksa
kredi de yok

Konut kredilerine yönelik emsal karar.
'Halk Partililer göbek attı<br>Milliyetçiler kan ağladı'

'Halk Partililer göbek attı
Milliyetçiler kan ağladı'

​Menderes, 58 yıl önce bugün cuntacılar tarafında idam edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.