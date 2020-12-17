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Ekonomi Başbakan adayı açıkladı Ermenistanı bekleyen yeni felaket
DÜNYA EKONOMİSİ

Azerbaycan ile girdiği savaşta tarihi yenilgi alan Ermenistan yeni bir felaketin eşiğinde!

Başbakan adayı açıkladı: Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından ağır darbe alarak geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan bu sefer de ekonomik bir felaketin eşiğine geldi. 44 günlük savaşta 3 milyar dolarlık askeri teçhizatını kaybeden ve 50 milyar dolarlık işgal tazminatı ile karşı karşıya gelen Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, 17 muhalefet partisinin başbakanlığa ortak aday gösterdiği Vazgen Manukyan yaşanan kayıpları sıralayıp ülke ekonomisi için acı gerçeği açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan ordusu 27 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ bölgesinden geri çekildi.
Ermenistan ordusu 27 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ bölgesinden geri çekildi.

Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta tarihi yenilgiye uğrayarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da muhalefetin Nikol Paşinyan'a karşı başbakanlığa aday olarak gösterdiği Vazgen Manukyan sahaya indi.

EKONOMİ FELAKET DURUMDA!

Gençlerle bir toplantı düzenleyen Vazgen Manukyan, ''Ermenistan'daki ekonomik durum gerçekten felaket durumda. Bu, bütçenin uygulanmasına, GSYİH'nın azaltılmasına, yatırıma ve bölgesel kayıplara yansıyacak.'' diye konuştu.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, Erivan’daki bazı yolları kapattı.

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100 BİN HEKTAR EKİLEBİLİR ARAZİ KAYBEDİLDİ

Manukyan'a göre, yaklaşık 100.000 hektar ekilebilir arazi (eskiden işgal edilmiş olan Azerbaycan toprakları), 315.000 hektar yeşil alan, 15 hidroelektrik santrali ve 100 megavat enerji kaybedildi.

Vazgen Manukyan

BU TABLONUN İÇİNDEN ÇIKILMAZ

Aynı zamanda hiçbir normal işadamının Ermenistan'da önemli bir yatırım yapmayacağını da kaydeden siyasetçi, ülkenin gerçek yatırım olmadan mevcut haliyle son derece olumsuz olan bu tablonun içerisinden çıkamayacağını da sözlerine ekledi.

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İSTİKRARSIZ ÜLKE DURUMUNDA

Ermenistan'ın sürekli düşmanlıklara yeniden başlama tehdidi olan istikrarsız bir ülke durumunda olduğuna da dikkat çeken Manukyan, ''Ermenistan'daki yatırımlar, kâr amacıyla değil, sadece milliyetleri nedeniyle ancak etnik Ermeni işadamları tarafından yapılıyor. Bu tür yatırımlar büyük ölçekli olamaz ve bu nedenle de durumu hiçbir şekilde değiştiremez " dedi.

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Azerbaycanlı baba, Karabağ'dan dönen oğlunu sırtında taşıdı
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Azerbaycanlı baba, Karabağ'dan dönen oğlunu sırtında taşıdı
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 gün içinde Ermenistan ordusu karşısında tarihi bir zafer elde etmişti. Azerbaycanlı bir baba, Karabağ'daki savaştan dönen oğlunu, sırtına alarak gözyaşları içinde evin içine kadar taşıdı. O görüntüler duygusal anlar yaşattı.


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