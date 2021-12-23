Azerbaycan'la enerjide iş birliği: Karabağ'a güneş ve rüzgar santralleri kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu kapsamında gazetecilere iki ülke arasındaki enerji iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ile Türkiye arasında ekonomi, siyaset ve savunma alanları başta olmak üzere çok boyutlu bir ilişki olduğunu belirten Dönmez, “‘Bu ilişkiyi özellikle enerji konusunda üçüncü ülkelere de taşıyabiliriz. Bir potansiyel de görüyoruz. TPAO’nun Azerbaycan’da ciddi yatırımları var” diye konuştu.

AVRUPA’YA GAZDA ARZ SIKINTISI VAR

Avrupa’da özellikle doğal gaz ile ilgili bir arz sıkıntısı olduğunu vurgulayan Dönmez, “Artan talebi karşılayabilmek için mevcut kapasitenin artırılmasıyla ilgili bazı ön görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşler bugünden yarına sonuçlandırılacak konular değil çünkü bir de bunun üretim tarafı var. Sadece boru hattında kapasite artırımı yetmiyor. Esas olan Hazar’daki üretim miktarının artırılmasına dönük çalışmalar” değerlendirmesinde bulundu.

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KARABAĞ İÇİN TÜRK ŞİRKETLER DEVREDE

Dönmez, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da ise yeşil enerji altyapısı kurulumu için çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Dönmez, “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Özellikle de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde yeşil enerji hedefleri bulunuyor. Şu anda Karabağ’daki yatırımlar devlet eliyle gidiyor. Orada hem güneş hem de rüzgar alanında yatırım planlıyorlar. Türkiye’de bu konuda tecrübesi ve deneyimi olan şirketler de buraya gelip görüşecekler, müzakere edecekler. Anlaşmaya bağlanırsa mutlu oluruz ama henüz sonuçlanmış bir anlaşma yok. Fakat görüşmeler olumlu yönde ilerliyormuş. Yine doğal gaz çevrim santralleri düşünüyorlar o bölgede” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK TİCARETİNDE MUTABAKAT İMZALANDI

Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik ticaretinin de mümkün olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Şu anda Azerbaycan ve Gürcistan arasında fiilen elektrik ticareti var. Gürcistan ile bizim aramızda da elektrik ticareti var. Dolasıyla Gürcistan üzerinden elektrik enerjisi transfer edilebilir. Yine, Nahçıvan ile Türkiye arasında da fiilen bir elektrik bağlantısı var. Onu tekrar işlevsel hale getirmek istiyoruz. Karşılıklı olarak bu konuda bir mutabakata vardık. Orada onların elektrik üretimi imkanları söz konusu. İhtiyaç fazlasını Türkiye’ye satabilecekler. Zaman zaman orada bir sorun olduğunda da bizden elektrik transferi olacak. Geçmiş yıllarda biz Nahçıvan’a elektrik vermişiz” dedi.

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MADENCİLİK ANLAŞMASI PROJEYE DÖNÜŞEBİLİR

Forum kapsamında madencilik alanında da iş birliği anlaşması imzalandığını ifade eden Bakan Dönmez, “Anlaşma, Azerbaycan’daki madencilik faaliyetlerinde Türkiye’den tecrübe ve bilgi transferine ilişkin olarak bir mutabakat zaptı. Belki o iş birliği protokolü ilerleyen safhalarda somut bir madencilik projesine de dönüşebilir” diye konuştu.

Enerjide 5 yeni anlaşma

Bakan Dönmez, iki ülke arasında madencilik, doğal gaz ve elektrik alanlarında 5 yeni anlaşmanın da imzalandığını açıkladı. Dönmez, gerek bölgede kalıcı barışın tesisi gerek işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için Azerbaycan ile koordine şekilde çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bakan Dönmez, “Bu anlaşmaların ülkelerimizin enerji ve madencilik başta olmak üzere tüm sektörlere büyük katkılar sunacağını düşünüyorum” dedi.

Petkim ve Star'a 19 milyar $ yatırım

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, STAR Petrol Rafinerisi ve Petkim gibi örneklerle Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinden de bahsederek, "Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı 19 milyar doların üzerinde. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi, ancak kardeş ülkeye bu kadar para, bu kadar yatırım yapılabilir" dedi.