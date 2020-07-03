Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bağcılarda 3 gün çalışıp tazminat istedi, alamayınca silahla işyerini bastı
İŞ DÜNYASI

İstanbul Bağcılar'da 3 gün çalışıp tazminat isteyen kişi, istediğini alamayınca silahla işyerini bastı, yaralandı

Bağcılar'da 3 gün çalışıp tazminat istedi, alamayınca silahla işyerini bastı

Bağcılar'da bir kişi 3 gün çalıştığı işyerinden ayrılıp tazminat istedi. Tazminatı alamayan çalışan yanına 10 kişiyi alıp silahla işyerini bastı.

Haber Merkezi DHA
3 gün çalışıp tazminat isteyen Harun K. çıkan kavgada yaralandı.
3 gün çalışıp tazminat isteyen Harun K. çıkan kavgada yaralandı.

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 12.45 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki tekstil firmasının önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 Mart tarihinde işe başlayan Harun K., iş başı yaptıktan 5 gün sonra koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıktı. 5 günlük sürede de sadece 3 gün mesai yapan Harun K. ücretsiz izin dönüşü kendi isteği ile işten ayrılıp tazminat talep etti.

Tekstil firması yetkilileri de 3 günlük mesai için tazminat vermeyeceklerini ifade edince Harun K., yanına aldığı adamlarla birlikte tekstil firmasının yolunu tuttu. Konuşarak anlaşmaya çalışan Harun K. aynı cevabı alınca iş yerindeki yetkilileri tehdit edip ayrıldı.

DHA
Tekstil firması yetkilileri de 3 günlük mesai için tazminat vermeyeceklerini ifade edince Harun K., yanına aldığı adamlarla birlikte tekstil firmasının yolunu tuttu, kavga çıktı.
  • Aradan bir süre geçtikten sonra Harun K. bu defa 3 araba ve 10 kişi ile tekrar iş yerine geldi. Yanlarında silahla gelen kalabalık ile bir süre uzlaşmaya çalışan iş yeri yetkilileri arasında küfürleşme ve itişme başladı. Harun K. ve beraberinde gelen kişilerle fabrika yetkilileri arasında giderek büyüyen tartışma daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Harun K. yaralandı. İş yeri önüne gelen üç araçtan ikisi olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans çağrıldı.

DHA
Harun K. ve beraberinde gelen kişilerle fabrika yetkilileri arasında giderek büyüyen tartışma daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken sağlık ekipleri de yerde yaralı halde yatan Harun K.'ya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

'İstihdam Kalkanı' paketi geliyor: Genç istihdamını kolaylaştıracak
EKONOMİ
'İstihdam Kalkanı' paketi geliyor: Genç istihdamını kolaylaştıracak

Otomobil alacaklar bu habere dikkat: Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtaydan 'emsal' karar
EKONOMİ
Otomobil alacaklar bu habere dikkat: Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtaydan 'emsal' karar

Yargıtay'dan emsal karar: Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, tazminatsız işinden oldu
EKONOMİ
Yargıtay'dan emsal karar: Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, tazminatsız işinden oldu

A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sistemi
EKONOMİ
A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sistemi
Abone Ol Google News
Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeye gidiyor.
Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.
Sakaryada yeryerinden oynadı

Sakarya'da yer
yerinden oynadı

Havai fişek fabrikasında patlama oldu, dumanlar yükseliyor, Kocaeli ve Düzce'den yardım istendi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.
Havadan<br>desteklendi

Havadan
desteklendi

​İçişleri Bakanlığı: İki terörist etkisiz hale getirildi.
Listede Türkiye yok

Listede Türkiye yok

​Dev ülkelere kısıtlama getirip Türkiye'yi önerdiler.
Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.