Otomobil alacaklar bu habere dikkat: Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtaydan 'emsal' karar

Antalya'da sıfır aldığı otomobilinin motor arızası vermesi üzerine otomotiv bayisine dava açan tüketici, yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

Antalya'da yaşayan Yaser Bayar, 2013 yılında bir bayiden satın aldığı sıfır otomobili bir süre sonra motor ve şanzıman arızası çıkarınca servise götürdü. İddiaya göre, arızanın üretimden kaynaklandığını kabul eden yetkili servis, aracı sıfırıyla değiştirmek yerine motorunu değiştirerek tekrar Bayar'a geri vermeyi teklif etti. Uzlaşı için bir süre bekleyen Bayar ise firmanın bu teklifini kabul etmeyerek konuyu 2015 yılında yargıya taşıdı.

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Antalya 3. Tüketici Mahkemesi yargı süresince alınan bilirkişi raporlarına göre, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firmasının karara itiraz edip, Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığı davada da tüketici Bayar haklı bulundu.

Firmanın bu karara da itiraz etmesi üzerine Yargıtayda incelenen dosyada, yerel mahkemenin kararı, şikayetçi tüketici Bayar lehine onandı.

FOTOĞRAF 7 İkinci el otomobil pazarının merkezlerinden İzmir Otokent'te, bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil fabrikalarının kapanmasının talepleri ikinci ele yönlendirdiği değerlendirilirken, Mayıs ayında, satışların bir önceki aya göre yüzde 15 ila 25 arasında arttığı belirtildi. Fiyatlardaki artış ivmesinin, yukarı doğru devam ettiği açıklandı. İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran dedi. Emlak bürosu sahibi Hakan Arslan (40), Araç almaya geldim. Bundan 3 ay önce aracımı satmıştım. Aynı aracı aynı paraya bulamadığımı gördüm. Bundan 3 ay önce 64 bin liraya sattığım araç için 84-85 bin lira isteniyor. Esnaf arkadaşlar, 'Sıfır otomobil üretilmiyor. İkinci el araçlara rağbet yoğunlaştığı için fiyatlar bu kadar yükseldi' diyor. Aracı bulana kadar aramaya devam edeceğim diye konuştu. İkinci el otomobil satışı yapan bir firmanın sahibi evli ve 4 çocuk babası Kadir Gültekin (38), Şu an ikinci el piyasası yüksek. Gittikçe de yükseliyor. Sıfır araç üretilmediği için bu durum, ikinci el satışlarını etkiledi. Talep çok. Ancak biz araç da bulamıyoruz. Bu şekilde nasıl gidecek, bilemiyoruz. Bir önceki aya göre yüzde 20 ila 25 arasında bir artış söz konusu. Sattığımız aracın yerine yeni bir araç bulamıyoruz dedi. Bir diğer firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Burak Emre Akata (42) da, Sıfır araçlar üretilmiyor koronavirüsten dolayı. İkinci el fiyatları arttı. Sattığımız aracın yerine yenisini koyamıyoruz. Araç fiyatları yüzde 20-25 arttı. İnternet sitelerinde bizden daha pahalı fiyatlar isteniyor. Gereksiz bir şekilde piyasa fiyatlarında bir şişme var. Bu konudan esnaf olarak çok muzdarip olduk. Üretim olmaya başladığı zaman inşallah piyasamız biraz oturmaya ve düzelmeye başlar dedi. İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fabrikalarının kapanması nedeniyle ikinci el otomobile talep arttı. Araç fiyatları yüzde 15 ila 25 oranında artarken, esnaf ise satacak otomobil bulamamaktan dert yandı.

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"Mahkeme mağduriyetin giderilmesine karar verdi, firma oralı olmadı"

Mağdur avukatı Mehmed Akif Kavçakar, sıfır otomobili arızalı çıkan müvekkilinin hukuk mücadelesi başlattığını söyledi.

Otomobili satan bayinin sorunun giderilmesi için çaba göstermediğini ileri süren Kavçakar, yargı sürecinde biri kurul halinde olmak üzere üç ayrı bilirkişi raporunun hazırlandığına dikkati çekti.

Kavçakar, "Mahkeme raporlarında malın gizli ayıplı olduğu ve motordan kaynaklı arızayı tüketicinin kabul etmesinin beklenmeyeceği belirtildi. Mahkeme, müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesine karar verdi ama buna rağmen firma oralı olmadı." ifadesini kullandı.

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"Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu"

Yerel mahkemenin kararının Yargıtayda onanmasına rağmen firmanın aracı almaya yanaşmadığını aktaran Kavçakar, "Firma yargı sürecinde ve sonrasında da ipe un sermeye çalıştı. 5 yıllık bir yargı süresi söz konusuydu ve müvekkilim 5 yıl boyunca mağdur edildi. Adalet ne kadar gecikmiş olsa da sonunda yerini buldu, bunun için mutluyuz ve içimiz rahat." şeklinde konuştu.

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Kavçakar, alınan aracın sıfır dahi olsa öncelikle eksper kontrolünden geçirilmesini tavsiye etti.

FOTOĞRAF 16 Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Bülent Çepli, 17 yıl önce vefat eden babası Recep Çepli'ye ait 'Anadol' marka otomobile gözü gibi bakıyor. epli, 1975 model otomobili satmaya gönlü razı gelmeyince vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Motor aksamı ve lastiklerini söktüğü otomobilin yönünü babasının mezarına doğru çeviren ve içini oturma alanına dönüştüren Çepli, boş vakitlerini burada geçiriyor. Çatıda otomobili görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 'İSTEYEN BUYURSUN ÇATIDAN ALSIN' <br> <br> Babasının otomobilde çok hatıralar biriktiğini anlatan Bülent Çepli, Arabayı evin önünde park etmiştim. Çok fazla kullanmadım. Otomobili çok isteyen oldu. Ben de kimseyi kırmak istemiyorum... Baba hatırası olduğu için annem de satmamı kesinlikle istemedi. Ben de vinçle evin çatısında çıkardım. Almak isteyen varsa buyursun çatıdan alsın dedi. 'GÖRSEM BİLE BANA YETİYOR' <br> <br> Eşinden kalan son hatıranın bu otomobil olduğunu anlatan Meliha Çepli de, Benim beyim Anadol marka otomobili çok sever. Bu otomobille yaşadı, bu otomobille öldü... Ben de 'bu otomobil satılmayacak' dedim. Burada kapıda duruyordu. Oğlum da aldı onu çatıya koydu. Ben rahatsız olduğum için yanına çıkamasam da yoldan görmek bile yetiyor. Bu araba ile çok anımız vardı. Bu araba ile beni gezdirirdi diye konuştu. Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu Rize'de, inşaat ustası Bülent Çepli, satmaya gönlü razı gelmediği baba yadigarı 1975 model otomobili, vinçle, 3 katlı evinin çatısına koydurdu. Otomobili çatıda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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FOTOĞRAF 7 Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı’nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana’da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa’ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı. Otomobil için 85 bin lira ödeyen ve dedesinin otomobiline sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Ünlü, şimdi ona gözü gibi bakıyor. Otomobillere ayrı bir tutkusu olduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, şu şekilde açıklamada bulundu: Dedemin 1967 yılında alıp 1975 yılında sattığı otomobilin dedemle olan fotoğrafını gördüm, sonra bu otomobili almak için harekete geçtim. Uzun araştırmalarım sonucunda aracın Adana’da olduğunu öğrendim. Sahibiyle irtibata geçtim ve almak istediğimi söyledim, istediği fiyatı karşılayabilecek param yoktu alamadım. Ancak para biriktirip amacıma ulaşmak için şehir şehir araştırmaya başladı. İstediğim aracın Bursa’ya satıldığını öğrendim, irtibata geçip sahibini buldum ve aracı 45 yıl sonra 85 bin liraya satın aldım. Şimdi dedemin aracına gözüm gibi bakıyorum. Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı Bursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı. Otomobillere ayrı bir tutkusu olduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Sahibiyle irtibata geçtim ve almak istediğimi söyledim, istediği fiyatı karşılayabilecek param yoktu alamadım. Ancak para biriktirip amacıma ulaşmak için şehir şehir araştırmaya başladı. İstediğim aracın Bursa'ya satıldığını öğrendim, irtibata geçip sahibini buldum ve aracı 45 yıl sonra 85 bin liraya satın aldım. Şimdi dedemin aracına gözüm gibi bakıyorum" dedi. BiP'te paylaş

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