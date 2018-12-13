Ekonomi Bakan açıkladı 20 yıllık rüya gerçek oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan açıkladı: 20 yıllık rüya gerçek oldu

Milli çıkarları uzayda da koruyacak bir yapı için ilk somut adım atıldı. Türkiye’nin uzay macerası, hayal olmaktan çıkarak ete kemiğe büründü. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye gündeminde olan Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Ajansa ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

IHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın açıkladığı eylem planında yer alan Türkiye Uzay Ajansı için geri sayım sona erdi. Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Ajansın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 13 maddelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olacak Türkiye Uzay Ajansı, idari, mali özerkliğe ve özel bütçeye sahip olacak. Ajans, Milli Uzay Programı’nı hazırlayacak ve hayata geçirmek için faaliyetler yürütecek, Türkiye’nin uzaydaki hak ve menfaatini koruyacak. Ajansta uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtları tutulacak ve bu nesnelerin uluslararası tescil işlemleri ajans vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Ticari, bilimsel ve araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim çalışmalarını yürütecek ajans, uzay ve hava aracı tasarlayabilecek. TÜBİTAK UZAY’ın gelirinin yüzde 20’si ajansa aktarılacak. Ajans, yabancı personel de çalıştırabilecek. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ise kapatılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Uzay Ajansını anlattı. Ajansın uzay teknolojileri ile ilgili politika ve strateji belirleyeceğini kaydeden Bakan Varank, “Bu kurum, dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Türkiye’nin milli çıkarlarını uzayda da gözetecek” dedi.

Bakan Varank, ’’Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel alt yapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk’’ ifadelerini kullandı.

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Uzay sanayinin gelişmesi nedeniyle uzay ve havacılık alanında Türkiye’de oluşan kapasiteyi verimli bir şekilde kullanmak için koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek bir yapıya ihtiyaç olduğunu kaydeden Varank, “Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin sonuç odaklı uygulanmasını sağlayacak” diye konuştu.

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