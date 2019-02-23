Ekonomi Bakan açıkladı Dünyanın çevresinde 35 kez tur attık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyayı 3.5 kez tur atacak kadar doğalgaz şebekesi döşendi

Bakan açıkladı: Dünyanın çevresinde 3.5 kez tur attık

Gaziantep’te açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 12 yılda döşenen doğal gaz hattının 140 bin kilometre olduğunu belirterek, "Dünyanın çevresi ekvatordan 40 bin kilometre. Biz neredeyse 12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kat tur atmışız ve kazarak tur atmışız" dedi.

Haber Merkezi IHA
Doğalgaz şebeke hattı.
Doğalgaz şebeke hattı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önce Milli Enerji ve maden politikası ile ilgili açıklamada bulunarak, kömür müjdesi verdi. Bakan Dönmez, "Milli enerji maden politikası kapsamında yerli kaynaklara azami derecede kullanılması konusunda da ciddi hazırlıklarımız, hamlelerimiz var. Özellikle kömür ile alakalı ciddi keşiflerimiz var. İnşallah, yurt dışından artık, kömür ihraç etmeyecek bir noktaya geliriz. Rezervlerimiz buna müsait" dedi.

Trakya’da bulunan doğal gaz rezerviBakan Fatih Dönmez, Trakyada bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili bilgiler vererek, "Doğal gaz ve petrol ile ilgili arama ile araştırmalarımız, artarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trakya’da bir keşfimiz oldu. Çok büyük değil ama orada bulduğumuz gaz 300 bin hanenin o yılki ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulmuş olduk" şeklinde konuştu.

Karkamış, Araban ve Nurdağı’na doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez, doğalgazda bu yıl 104 milyon, elektrik de de yaklaşık 90 milyon TL tutarında yatırım planı bulunduğunu belirterek, Gaziantep’e yapılacak doğalgaz yatırımlarını anlattı. Dönmez, "Bölgede Karkamış’ta doğalgaz çalışmaları tamam, inşallah Araban ile ilgili de bir planlamamız var. oraya da götürmüş olacağız. Sanayici arkadaşlarımıza da da müjdemiz var. İnşallah bu yıl OSB’ye doğalgazı getirmiş olacağız. Yine 2020 yılında planlandı, Nurdağı ilçemizin Şatırhöyük ve Sakçagözü mahallelerine de doğalgaz konforunu getirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji Bakanı Dönmez 12 yılda ülke genelinde artan doğal gaz sayıları ile ilgili ise, "2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece 5 şehrimizde doğalgaz varken, bugün hamdolsun 81 ilimize doğal gaz götürmüş durumdayız. O gün sadece 50 ilçede, yerleşim yerinde doğal gaz varken, bugün 510 yerleşim biriminde doğal gaz kullanılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

"12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kez kazarak tur atmışız"

Bakan Fatih Dönmez, yıl sonu itibariyle Hakkari de dahil olmak üzere 81 ile doğalgazın götürüldüğünü hatırlatarak, buradaki yapılan çalışmaların zorluğunu ise "Dere tepe, göl demeden aştık. Çok çetin şartlarda çalışıldı, oraya gazı götürmek için. Şehrin içerisinde de gazı dağıtmak da kolay değil, çünkü ülkemiz bu çağdaş yakıt ile çalışan ülkelerden birisi" diyerek anlattı. Dönmez Türkiye genelindeki doğalgaz şebekeleri ile ilgili ise, "Dağıtım şebekesi olarak biz sırf 140 bin kilometre hat yapmışız. 140 bin kilometreyli şöyle tahir edeyim. Dünyanın çevresi ektvatordan 40 bin kilometre. Biz neredeyse 12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kat tur atmışı ve kazarak tur atmışız. Kolay bir iş değil. Yurt dışından misafirlerimiz, bu işi nasıl başardığımızı soruyorlar" diye konuştu.

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