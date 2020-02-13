Ekonomi Bakan Albayrak Büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor

Bakan Albayrak: Büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aralık 2019 itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artışın, büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirterek, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için atılan adımların meyvelerini verdiğini vurgulayan Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı
EKONOMİ
Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı

Alt sektörlerdeki üretimde artış

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Sanayi üretim endeksi 2019 yılının son ayında da güçlü yükselişini sürdürüyor. Göstergeler, reel sektör için ivmelenme sürecinin sağlam adımlarla devam ettiğinin öncü göstergelerini ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.

İnfografikteki, sanayi üretiminin alt sektörlerine ilişkin veriler de dikkati çekti. Buna göre, orta-yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 11,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 9,1, sermaye malı endeksi aylık yüzde 3, yıllık yüzde 12,4, dayanıklı tüketim malı endeksi aylık yüzde 7,4, yıllık yüzde 4,8, ara malı endeksi de aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 10,6 artış gösterdi.
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediye Başkan
Yardımcısı tutuklandı

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirmişti.
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
Japonyada ilk ölüm

Japonya'da
ilk ölüm

Yeni tip koronavirüste son durum.
İlave birlikler gönderiyoruz

İlave birlikler gönderiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması.
Dudak uçuklatan <br>'antrikot' bütçesi!

Dudak uçuklatan
'antrikot' bütçesi!

'Size musakka bana antrikot olmaz' demişti...
'Yaşayan insan <br>hazinesi' seçildi

'Yaşayan insan
hazinesi' seçildi

72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke'ye büyük onur.

Palu ailesi <br>davasında karar

Palu ailesi
davasında karar

​Yaşananlar Türkiye'yi dehşete düşürmüştü.
İstanbul'un gizemli adası görüntülendi

İstanbul'un gizemli adası görüntülendi

Su altındaki kayıp adayı dalgıçlar görüntüledi.
İmzalı olarak göndermiş

İmzalı olarak göndermiş

​FETÖ'nün gaybubet evinde ele geçirildi.
Maç tekrarı yok

Maç tekrarı yok

​TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na<br> 500 bin liralık dava

Kılıçdaroğlu'na
500 bin liralık dava

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışması yargıya taşındı.
Pilotun ifadesi alınıyor

Pilotun ifadesi alınıyor

​Pistten çıkan uçak soruşturmasında yeni gelişme.
Görüntüler <br>ortaya çıktı

Görüntüler
ortaya çıktı

​Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi.
​Şikayetçi olmadılar

​Şikayetçi olmadılar

​Pistten çıkan uçak soruşturması.
Sınıra konuşlandırıldı

Sınıra konuşlandırıldı

Çok namlulu roketatarlar hedefi İdlib'e çevirdi.
Annesinin<br> ifadesi ortaya çıktı

Annesinin
ifadesi ortaya çıktı

Polisler suçüstü yaptı, yardımcıları hastalardan alınan rüşveti itiraf etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.