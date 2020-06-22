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Ekonomi Bakan Albayrak Dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandık bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandık bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, normalleşme sürecinde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığını belirterek, bu yılın beklentilerin üstünde bir noktada kapatılacağını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" dedi.

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