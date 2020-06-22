Bakan Albayrak: Dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandık bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" dedi.

Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız. https://t.co/fwmcX6l5k6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 22, 2020

EKONOMİ Bakan Albayrak: Tüm dünya yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz