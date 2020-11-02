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Ekonomi Bakan Albayrak duyurdu İmalat sanayiindeki büyüme geçen aya göre hız kazandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak duyurdu: İmalat sanayiindeki büyüme geçen aya göre hız kazandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Dış Ticaret rakamlarının tablosunu paylaşan Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor."

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"Cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz"

Öte yandan Dış Ticaret rakamlarının tablosunu paylaşan Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.


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