Ekonomi Bakan Albayrak Enflasyonda yıl sonu hedefimizi yakalayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Enflasyonda önemli düşüş kaydettik

Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefimizi yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşmesi, 2020 yılı sonunda yüzde 8,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

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