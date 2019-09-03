Bakan Albayrak: Enflasyonda önemli düşüş kaydettik Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefimizi yakalayacağız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 14:32 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 14:59 AA