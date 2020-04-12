Ekonomi Bakan Albayrak Hep birlikte daha çok çalışacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz" paylaşımını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tüm imkânlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız."

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