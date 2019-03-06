Ekonomi Bakan Albayrak Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında

Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordatoda sürecin tersine dönmeye başladığını belirterek "Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin hedef alındığı günler yaşadık. Hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık.

2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek.

"TANZİM SATIŞLAR İLE FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ"

Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.

KOBİ'YE DESTEK 5 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR

KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon tl olan azami limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.

KONKORDATODA SÜREÇ TERSİNE DÖNDÜ

Konkordato süreci tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı, konkondatoda da dengelenme süreci başladı.

Konkordatolu firmaların mali durumları analiz edilerek borç ödeme niyetleri araştırıldı ve en uygun çözüm yolları bulunmaya başlandı. Tüm bankalar sürece katılıyor.

7 bankaya ilaveten şubat ayı ile birlikte diğer bankalar da konkordato ile ilgili şirketlerle görüşme sürecine başladı. Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi. Mart-Nisan gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.

Sadece Şubat ayında Ocak ayına göre 43.5 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. İzlediğimiz güven verici politikalarla, gerek kredi, gerek tahvil faizleri düşmeye devam ediyor.

REKLAM

Eylül ayından bu yana açıkladığımız her politika iç ve dış piyasalarda olumlu karşılık buldu, güveni artırdı.

Hazine ihalelerinde faizlerin tamamlanması ve talebin yüksek olması ötesinde 15 gün, bir ay sonrasında ne kadar hızlı düştüğü görülüyor. Kredi kanallarını güçlendirmeye devam ediyoruz, özellikle ikinci çeyrekle birlikte çok daha güçlenerek devam edecek.

Tüm paydaşlarımız nezdinde Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz.

Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira
FOTOĞRAF 11
Title
Muğla'da, akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızın fiyatı el yakıyor. Geçen yıl kilosu 1200 liradan satılan damla sakızı, bu yıl ise 1700 liradan satışa sunuluyor.
Title
Türkiye'ye daha çok Yunan adalarından getirilen damla sakızından almak için aktarlara gelenler, fiyatını duyunca, genelde 5 veya 10 gram satın almayı tercih ediyor. Kilo ile alana pek rastlanmıyor.
Title
Menteşe ilçesinde aktarlık yapan Şeref Barut, Son 2 yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle damla sakızının fiyatında artış oldu. Şu an kilo fiyatı 1700 lira. Bazı yerlerde ise 1900 liraya satıldığını duyuyoruz. Damla sakızını, astım, bronşit rahatsızlığı bulunan kişiler daha çok tercih ediyor. Alan kişiler zeytinyağı ile karıştırıp tükettiklerini söylüyor. Kullananların dönüşü olumlu oluyor. Ürünün pahalı olması nedeniyle müşterilerimiz daha çok gramla alıyor dedi.
Title
Müşterilerden Mithat Kaplan ise, Damla sakızının solunum yolu rahatsızlığına iyi geldiğini söylediler. Astım, bronşit rahatsızlığım var. O nedenle damla sakızını kullanacağım. Ancak pahalı olması nedeniyle sadece 10 gram alabildim dedi.
Title
DAMLA SAKIZININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR: Sakız ağacından elde edilen damla sakızı ilk başta sıvıdır ve güneşte kurutulması sonucu sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür. Ağza alıp çiğnendiğinde de hemen yumuşar.
Title
Antiseptik özelliğinden dolayı diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. Damla sakızının en önemli özelliği antiseptik olmasıdır.
Title
Sakız olarak ağızda çiğnenmesi ağız sağlığını korur. Ayrıca çiğnenmesi dişlerin beyazlamasını sağlar. Toz olarak su ile gargara şeklinde de kullanılabilir.
Title
Bir diğer önemli faydası mide üzerinedir. Midede oluşan yanma, ekşime, alevlenme durumlarını giderir. Yemeklerden yarım saat önce çiğnemek yeterli olur.
Title
İdrar söktürücü özelliği de bulunan bu sakız, böbrek sağlığını da korur. Karaciğere faydalı olduğu gibi göğüs hastalıklarının iyileştirilmesinde de etkilidir. Nefes darlığı çekenler toz haline getirip su ile içmeleri gerekir.
Title
Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir. Dondurma, muhallebi çeşitlerinde, kahvede kullanılır ve katıldığı gıdalara güzel bir tat katar.
Title
Ambalaj içerisinde şeffaf kaya tuzuna benzeyenleri damla sakızı reçinesidir ve dövülerek kullanılacak olanları bunlardır. Tatlı yapımlarında ezilerek toz halinde kullanılır.
Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira
Akcier, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen, gıdı, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızının kilosu, Muğla'daki aktarlarda bin 700 liradan satılıyor.


Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde
EKONOMİ
Erdoğan'dan çiftçilere 3.7 milyar liralık müjde
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.
İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.
Telefon fiyatına ekran değişimi

Telefon fiyatına ekran değişimi

​Akıllı telefonlarla birlikte servis ücretleri de arttı.
Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

​Yeni haftayla birlikte 14 kuruş zam bekleniyor.

Anadoluyakasına AKM

Anadoluyakasına AKM

​AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.

Dizi çeken mafya liderine baskın

Dizi çeken mafya liderine baskın

​Sırları ortaya çıktı, 241 kişiye şafak baskını.

Daha güçlü döneceğim

Daha güçlü döneceğim

​Galatasaraylı Diagne'den taraftara mesaj var.
Gramla satılıyor

Gramla satılıyor

​Fiyatı el yakıyor ama faydası saymakla bitmez.
Otel inşaatından 30 bin eser çıktı

Otel inşaatından 30 bin eser çıktı

​Aralarında dünyanın en büyük mozaiği de var.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Başvurmak için son gün 31 Mart.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.