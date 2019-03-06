Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin hedef alındığı günler yaşadık. Hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık.

2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek.

"TANZİM SATIŞLAR İLE FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ"

Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.

KOBİ'YE DESTEK 5 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR

KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon tl olan azami limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.

KONKORDATODA SÜREÇ TERSİNE DÖNDÜ

Konkordato süreci tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı, konkondatoda da dengelenme süreci başladı.

Konkordatolu firmaların mali durumları analiz edilerek borç ödeme niyetleri araştırıldı ve en uygun çözüm yolları bulunmaya başlandı. Tüm bankalar sürece katılıyor.

7 bankaya ilaveten şubat ayı ile birlikte diğer bankalar da konkordato ile ilgili şirketlerle görüşme sürecine başladı. Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi. Mart-Nisan gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.

Sadece Şubat ayında Ocak ayına göre 43.5 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. İzlediğimiz güven verici politikalarla, gerek kredi, gerek tahvil faizleri düşmeye devam ediyor.

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Eylül ayından bu yana açıkladığımız her politika iç ve dış piyasalarda olumlu karşılık buldu, güveni artırdı.

Hazine ihalelerinde faizlerin tamamlanması ve talebin yüksek olması ötesinde 15 gün, bir ay sonrasında ne kadar hızlı düştüğü görülüyor. Kredi kanallarını güçlendirmeye devam ediyoruz, özellikle ikinci çeyrekle birlikte çok daha güçlenerek devam edecek.

Tüm paydaşlarımız nezdinde Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz.

FOTOĞRAF 11 Muğla'da, akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızın fiyatı el yakıyor. Geçen yıl kilosu 1200 liradan satılan damla sakızı, bu yıl ise 1700 liradan satışa sunuluyor. Türkiye'ye daha çok Yunan adalarından getirilen damla sakızından almak için aktarlara gelenler, fiyatını duyunca, genelde 5 veya 10 gram satın almayı tercih ediyor. Kilo ile alana pek rastlanmıyor. Menteşe ilçesinde aktarlık yapan Şeref Barut, Son 2 yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle damla sakızının fiyatında artış oldu. Şu an kilo fiyatı 1700 lira. Bazı yerlerde ise 1900 liraya satıldığını duyuyoruz. Damla sakızını, astım, bronşit rahatsızlığı bulunan kişiler daha çok tercih ediyor. Alan kişiler zeytinyağı ile karıştırıp tükettiklerini söylüyor. Kullananların dönüşü olumlu oluyor. Ürünün pahalı olması nedeniyle müşterilerimiz daha çok gramla alıyor dedi. Müşterilerden Mithat Kaplan ise, Damla sakızının solunum yolu rahatsızlığına iyi geldiğini söylediler. Astım, bronşit rahatsızlığım var. O nedenle damla sakızını kullanacağım. Ancak pahalı olması nedeniyle sadece 10 gram alabildim dedi. DAMLA SAKIZININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR: Sakız ağacından elde edilen damla sakızı ilk başta sıvıdır ve güneşte kurutulması sonucu sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür. Ağza alıp çiğnendiğinde de hemen yumuşar. Antiseptik özelliğinden dolayı diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. Damla sakızının en önemli özelliği antiseptik olmasıdır. Sakız olarak ağızda çiğnenmesi ağız sağlığını korur. Ayrıca çiğnenmesi dişlerin beyazlamasını sağlar. Toz olarak su ile gargara şeklinde de kullanılabilir. Bir diğer önemli faydası mide üzerinedir. Midede oluşan yanma, ekşime, alevlenme durumlarını giderir. Yemeklerden yarım saat önce çiğnemek yeterli olur. İdrar söktürücü özelliği de bulunan bu sakız, böbrek sağlığını da korur. Karaciğere faydalı olduğu gibi göğüs hastalıklarının iyileştirilmesinde de etkilidir. Nefes darlığı çekenler toz haline getirip su ile içmeleri gerekir. Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir. Dondurma, muhallebi çeşitlerinde, kahvede kullanılır ve katıldığı gıdalara güzel bir tat katar. Ambalaj içerisinde şeffaf kaya tuzuna benzeyenleri damla sakızı reçinesidir ve dövülerek kullanılacak olanları bunlardır. Tatlı yapımlarında ezilerek toz halinde kullanılır. Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira Akcier, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen, gıdı, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızının kilosu, Muğla'daki aktarlarda bin 700 liradan satılıyor.

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