Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında
Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı
'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordatoda sürecin tersine dönmeye başladığını belirterek "Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programında konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Türkiye'nin hedef alındığı günler yaşadık. Hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık.
2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek.
"TANZİM SATIŞLAR İLE FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ"
Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.
KOBİ'YE DESTEK 5 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR
KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon tl olan azami limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.
KONKORDATODA SÜREÇ TERSİNE DÖNDÜ
Konkordato süreci tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı, konkondatoda da dengelenme süreci başladı.
Konkordatolu firmaların mali durumları analiz edilerek borç ödeme niyetleri araştırıldı ve en uygun çözüm yolları bulunmaya başlandı. Tüm bankalar sürece katılıyor.
7 bankaya ilaveten şubat ayı ile birlikte diğer bankalar da konkordato ile ilgili şirketlerle görüşme sürecine başladı. Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi. Mart-Nisan gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.
Sadece Şubat ayında Ocak ayına göre 43.5 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. İzlediğimiz güven verici politikalarla, gerek kredi, gerek tahvil faizleri düşmeye devam ediyor.
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Eylül ayından bu yana açıkladığımız her politika iç ve dış piyasalarda olumlu karşılık buldu, güveni artırdı.
Hazine ihalelerinde faizlerin tamamlanması ve talebin yüksek olması ötesinde 15 gün, bir ay sonrasında ne kadar hızlı düştüğü görülüyor. Kredi kanallarını güçlendirmeye devam ediyoruz, özellikle ikinci çeyrekle birlikte çok daha güçlenerek devam edecek.
Tüm paydaşlarımız nezdinde Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz.