Bakan Albayrak: Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdıAyrıntılar geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdıAyrıntılar geliyor...
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