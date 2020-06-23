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Ekonomi Bakan Albayrak Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Salgına yönelik erken tedbirler ekonomiye pozitif yansıdı

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