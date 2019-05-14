Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak paket açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin sürdüğünü belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksi verisine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, aylık bazda yüzde 2,1 artan sanayi üretimine vurgu yaparak, “Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.