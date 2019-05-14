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Ekonomi Bakan Albayrak Bankalar ile ortak paket açıklayacağız
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak paket açıklayacağız

Mart ayı sanayi üretim rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankaları ile birlikte açıklanacak ortak paketin de müjdesini verdi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında ''Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin sürdüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksi verisine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, aylık bazda yüzde 2,1 artan sanayi üretimine vurgu yaparak, “Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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EKONOMİ
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