Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak paket açıklayacağız Mart ayı sanayi üretim rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankaları ile birlikte açıklanacak ortak paketin de müjdesini verdi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında ''Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.'' dedi.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2019, 11:29 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2019, 11:47 Yeni Şafak