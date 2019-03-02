Ekonomi Bakan Albayrak Tüm saldırıları püskürttük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Albayrak: Tüm saldırıları püskürttük

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları püskürttük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Tüm bu saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük saldırısına maruz kaldığını ancak yine de masaya yumruk vurularak saldırıların püskürtüldüğünü söyledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünyanın en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. O saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak diye hayaller kurdu. Ancak biz o saldırılara karşı masaya yumruğumuzu vurduk ve doları 5 liraya düşürdük.

KOBİ VE ESNAFA BÜYÜK DESTEK

Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle birlikte 81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyetlerle kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza da son bir ayda 7,5 milyar liralık finansman sağladık.

2,5 MİLYONA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bu hafta iş dünyası ile bir araya geldik ve bu yıldan itibaren 2,5 milyon kişiye istihdam sürecini de başlattık. Tüm bu saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz.

Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi
EKONOMİ
Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi

Kuyumculardan tavsiye: Altına yatırım yapmanın tam vakti
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Manisa Şehzadeler ilçesi kuyumcu esnaflarından Halil Başkentli, yatırım yapmak için 31 Mart yerel seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
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Başkentli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ve mayıs sezonunun açılmasıyla fiyatların yükselişe geçeceğini belirtti.
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Şu anda altın ve döviz fiyatları biraz daha normal seyrinde devam ediyor. Bu hafta içerisinde 24 ayar külçe altın 225 ile 228 lira arasında hareket etti. Geçtiğimiz aylarda daha düşük ve daha yüksek seviyelerde görmüştük.
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Başkentli 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul’daki toptancılarımızdan edindiğimiz bilgiler ve ekonomistlerin görüşlerine göre nisan ve mayıs aylarında sezonun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Şu an düğün sezonu olmadığı için fazla bir hareket yok diye konuştu.
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ALTINA YATIRIM YAPMANIN TAM VAKTİ: Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasaların canlanması adına faizleri düşüreceğini beklediklerini söyleyen Başkentli, bunun da altın fiyatlarını biraz daha tetikleyeceğini dile getirdi.
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Kuyumcu Başkentli Şu anda faizler yüksek. Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasalarının canlanması için faizleri düşürme eğilimi olması gerekiyor. Yapılacak olan faiz düşüşü de dövizde bir miktar yükselmeye sebep olabilir diye düşünüyoruz. Bu da altın fiyatlarını biraz daha tetikler. Yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlardan işçiliği olmayan 22 ayar bilezik, çeyrek altın, ata lira ve reşat tipi altınlara yatırım yapmalarını öneriyoruz dedi.
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ALTINA YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep oluşturuyor.
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Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.
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Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz.
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Kuyumculardan tavsiye: Altına yatırım yapmanın tam vakti
Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, "Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bu kadarına da pes dedirten ev ilanları
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Herkesin hayallerini süsleyen bir ev vardır mutlaka. Peki sizin hayalinizdeki ev nasıl?
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Ormanın derinliklerine gizlenmiş bir çiftlik mi, yoksa Boğaz manzaralı bir yalı mı?
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Hayalinizdeki evin iç tasarımı nasıl olmalı peki? Geleneksel mi yoksa son trenlere uygun mu?
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Mükemmel evi hayal etmek eğlenceli olsa da aramaya başlayınca karşımıza tuhaf seçenekler çıkabiliyor.
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Öyle ki, korku filmi sahnesinden fırlayan dairelerini kiraya vermek isteyen emlak sahipleri, müşteriler için ortalığı temizlemiyorlar bile.
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Terrible Real Estate Agent Photos (Korkunç Emlak Fotoğrafları) adlı bir blog sitesi de internette gördükleri pes dedirten satılık veya kiralık ev ilanlarını bulup takipçileriyle paylaşıyor.
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Diğer bir deyişle emlak nasıl pazarlanmamalı sorusunu cevaplıyor. İşte o kareler...
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Bu kadarına da pes dedirten ev ilanları
Mükemmel evi hayal etmek eğlenceli olsa da aramaya başlayınca karşımıza tuhaf seçenekler çıkabiliyor. Terrible Real Estate Agent Photos (Korkunç Emlak Fotoğrafları) adlı bir blog sitesi de pes dedirten ev ilanlarını paylaşıyor.


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