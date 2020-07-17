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Ekonomi Bakan Albayraktan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması 31 yeni eğitim eklendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması: 31 yeni eğitim eklendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Albayrak
Bakan Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.

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Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı"

  • Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. BTK Akademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.
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CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi

CHP’nin kurduğu ve yıllardır fonladığı Halk TV, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın nasıl bir diktatör olduğunun anlatıldığı röportajı yayından kaldırdı. PKK ve diğer sol eğilimli terör örgütlerindeki iç infazları, baskıları ve adam kaçırmaları kaleme aldığı kitapları ile bilinen yazar Aytekin Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’ı anlattığı ‘Son Diktatör’ isimli kitap üzerine İsmail Saymaz’ın yaptığı programı sansürleyen Halk TV’nin ‘RTÜK kaygısından yayınlamıyoruz’ dediği öğrenildi. Aytekin Yılmaz, “HDP’lilerden rahatsız olmayan RTÜK, benden neden rahatsız oluyor” sözleri ile Halk TV’ye tepkisini dile getirdi. Programı sansürlü olarak ekrana gelen İsmail Saymaz ise bir açıklama yapmadı.

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