Bakan Albayrak'tan 'Bor Karbür' paylaşımı: İhracatımız ivme kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bugün temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. Haziran 2018’de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap’ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. #borkarbür

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 25, 2019