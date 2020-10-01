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Ekonomi Bakan Albayraktan Borsa İstanbul açıklaması Yeni pazar yapısı hayırlı olsun
DÜNYA EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: Yeni pazar yapısı hayırlı olsun

Borsa İstanbul'un, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugünden itibaren uygulamaya alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül'de yayımlanan duyuruda, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı ve düzenlemenin 1 Ekim 2020'de devreye alınacağı bildirilmişti. Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugün uygulamaya alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"YEP'te önceliklerimiz arasındaydı"

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir."

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Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!
OYNAT 00:55
Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme” ifadelerine yer verdi.


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