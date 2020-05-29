Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi: 2. çeyrek sonrası güçlü bir toparlanmaya şahit olacağız

Türkiye'nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı

Tamamlandığında gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı. Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürerken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından son görüntüler paylaşıldı.