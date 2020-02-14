Ekonomi Bakan Albayraktan cari fazla değerlendirmesi Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı

Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari denge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari denge konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık.
  • “Değişim Başlıyor” sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız."

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