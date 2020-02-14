​Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari denge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Şubat 2020, 12:30 Son Güncelleme: 14 Şubat 2020, 12:43 AA