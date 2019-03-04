Ekonomi Bakan Albayrak Enflasyondaki düşüş sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Enflasyondaki düşüş sürecek

Şubat ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarının gıda fiyatlarını baskıladığını vurgulayarak, ''Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bakan Albayrak tweet'lerinde şu ifadeleri kullandı:

"Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti.

ENFLASYON GERİLEMEYE DEVAM EDECEK

Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.

TANZİMLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

ÜFE’deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir.

  • Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz"

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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