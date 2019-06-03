Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedefi tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden Mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı verilerinde enflasyonun yıllık bazda yüzde 18,71'e gerilemesi üzerine Bakan Albayarak, düşüş trendinin sürdüğünü belirterek ''İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız.'' dedi.
Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle;
Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız.