​Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı enflasyon oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu.

Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz."

"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır.

Bu tablo, yılı %12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı %12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 3, 2019

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