Ekonomi Bakan Albayrak FİKKOda yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: FİKKO'da yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi 4. toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek "Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Albayrak, toplantıya ilişkin fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Albayrak, toplantıya ilişkin fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FİKKO'nun 4. toplantısını yaptıklarını belirterek, piyasalardaki likidite ile kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte başlatacakları yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.
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