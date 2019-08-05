Ekonomi Bakan Albayraktan İVME açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan 'İVME' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, üç kamu bankasının firmalara sağladığı 5.2 milyar liralık kredi desteğine ilişkin, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis etti. 1,7 milyar TL kredi kullanıldı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama geldi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı."

Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği
EKONOMİ
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