Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi: Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi. Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi.

Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."





Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi.

Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük.👌👌 https://t.co/fVzXFNQcRT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 13, 2020





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