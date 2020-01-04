Bakan Albayrak'tan TEMSA müjdesi: Güzel haber alacaksınız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

SON DURUM BAKAN'A İLETİLDİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak’a Temsa’nın son durumunu iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak - MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan

'TEMSA'DAN GÜZEL HABER ALACAKSINIZ'

"Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye’nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” talebine yanıt veren Bakan Albayrak, “Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” yanıtını verdi.

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa Aralık ayının ilk haftasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı.

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