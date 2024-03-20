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Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Yerli kömür üretiminde hedef yıllık 6 milyon ton

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik üretiminde yerli kömürün payının çevreyle uyumlu şekilde artırılacağını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız." dedi.

17:38 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Alparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar

Bakan Bayraktar, KİAŞ Kömür İşletmeleri ve EÜAŞ Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti, işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

KİAŞ Kömür İşletmeleri'nde yaptığı konuşmada Bayraktar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde katıldıkları kurtarma operasyonlarında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen işçilere teşekkür etti.

Bayraktar, maden işçilerinin kurtarma çalışmalarına katılmalarının daha kurumsal bir yapı altında yürütülmesini hedeflediklerinin altını çizerek, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, AFAD ve çeşitli kurumlarla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 1'nin kömürden sağlandığını, yıllık 38 milyon ton kömür ithal edildiğini aktaran Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek amacıyla yerli kaynakların payını artırmak istediklerini söyledi.

Bayraktar, bu bağlamda yerli kömürün üretimini çevreyle uyumlu şekilde artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu anlamda, bütün AK Parti iktidarları döneminde yerli kömür kullanımına devam ettik, devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız. Ne kadar daha fazla üretirseniz, o kadar daha az ithal etmiş olursunuz." dedi.

Kömürün çevreye etkilerine yönelik eleştirilere rağmen son yıllarda yaşanan enerji kriziyle birlikte Avrupa'da 2022 ve 2023'te enerjide kömür tüketiminin arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Dolayısıyla mutlaka kendi kömürümüzü en hızlı şekilde ekonomiye kazandırmamız lazım. Onun için kömüre ihtiyacımız var. Onun için siz değerli madenci kardeşlerimize ihtiyacımız var ama her zaman şunu söylüyoruz. Madende bizim için birinci öncelik, iş sağlığı ve güvenliğidir. İkinci önceliğimiz çevre. Bizim için çok önemli. Yerli madenlerimizi, kömürümüz başta olmak üzere ekonomiye kazandırırken çevreyle alakalı da etkileri dikkate alarak çevreye zarar vermeden çevreyle birlikte bunları yapabilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen gazı için üç plan masada: İlk aşamada 2 milyar metreküp gaz Türkiye'ye getirilecek
Türkmen gazı için üç plan masada: İlk aşamada 2 milyar metreküp gaz Türkiye'ye getirilecek

Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa'ya taşınması konusunda çalışmalar hız kazanırken, ilk aşamada 2 milyar metreküp gazın swap yoluyla Türkiye'ye getirilmesi planı öne çıkıyor. Söz konusu miktarın Türkiye'ye ulaşması için 3 farklı seçenek üzerinde durulduğunu belirten Bakan Bayraktar ise ''Bu alternatiflerden biri, Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden Türkiye'ye gelmesi. Bir diğeri, Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi ve bir diğeri de esasen daha uzun soluklu, daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattıyla Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada.'' dedi.

#Alparslan Bayraktar
#Maden
#Kömür
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