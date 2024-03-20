Bakan Bayraktar açıkladı: Yerli kömür üretiminde hedef yıllık 6 milyon ton

Bayraktar, bu bağlamda yerli kömürün üretimini çevreyle uyumlu şekilde artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu anlamda, bütün AK Parti iktidarları döneminde yerli kömür kullanımına devam ettik, devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız. Ne kadar daha fazla üretirseniz, o kadar daha az ithal etmiş olursunuz." dedi.

Kömürün çevreye etkilerine yönelik eleştirilere rağmen son yıllarda yaşanan enerji kriziyle birlikte Avrupa'da 2022 ve 2023'te enerjide kömür tüketiminin arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Dolayısıyla mutlaka kendi kömürümüzü en hızlı şekilde ekonomiye kazandırmamız lazım. Onun için kömüre ihtiyacımız var. Onun için siz değerli madenci kardeşlerimize ihtiyacımız var ama her zaman şunu söylüyoruz. Madende bizim için birinci öncelik, iş sağlığı ve güvenliğidir. İkinci önceliğimiz çevre. Bizim için çok önemli. Yerli madenlerimizi, kömürümüz başta olmak üzere ekonomiye kazandırırken çevreyle alakalı da etkileri dikkate alarak çevreye zarar vermeden çevreyle birlikte bunları yapabilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.