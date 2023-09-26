Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen 5'inci nükleer reaktör kabının sevkiyatını gerçekleştirdi. Rosatom'un Volgodonsk'taki makine yapım bölümünden yapılan bu sevkiyat ile yalnızca bir yılda 5 sevkiyat tamamlanmış ve Rus nükleer mühendislik endüstrisi tarihinde bir rekor kırılmış oldu.