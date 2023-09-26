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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Halil Akkoç
14:24 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Bayraktar, ziyaretten görüntüleri paylaştı.

Bakan Bayraktar, ziyaretten görüntüleri paylaştı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık"
ifadelerini kullandı.
Bayraktar,
"Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız"
dedi.



#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Alparslan Bayraktar
#NGS
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