Bakan Bayraktar: Enerji ithalatını azaltarak enflasyondaki baskıyı azaltacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine dair soruları yanıtlıyor.

OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz.

1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor.

(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz.

#Canlı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda soruları yanıtlıyor https://t.co/KWbUnj2gqm — AA Canlı (@AACanli) September 11, 2024

Yeni yüzer doğal gaz platformu Türkiye'ye geliyor

10 milyon metreküp hedefimize 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılamış olacağız. Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde.

Sakarya Gaz Sahası

Yeni doğal gaz üretim üssü 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahasına gönderilip üretime başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'ndan 2026 ortasında 20 milyon metreküp günlük üretimle 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanacak.

Gabar'da petrol üretimi 47 bin varile ulaştı

Gabar Sahası'ndan petrol üretiminin bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştı. Ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacak.

Oruç Reis 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak