Bakan Bayraktar: Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesi 12 milyar metreküpe çıkarılacak

"Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megawatt elektrik gücünde rüzgar enerjisi santrali (RES) bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. Ayrıca ilave 4,2 megawatt elektriklik yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Devreye alınmasıyla Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 8,4 megawatt elektriklike çıkmış olacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megawatt elektriklik güneş enerjisi santrali (GES) bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor. Bunun yanı sıra ilave 30 megawatt elektrikliklik yeni bir GES'in de çalışmalarına başlanmış durumda. İlave yatırımın hayata geçmesiyle birlikte tesisin GES kapasitesi 33 megawatt elektrikliğe çıkacak"