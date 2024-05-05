|
Ekonomi

Bakan Bayraktar: Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesi 12 milyar metreküpe çıkarılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin 2028'de 12 milyar metreküpe çıkarılacağını açıkladı.

12:57 - 5/05/2024 Pazar
DHA
Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesi 12 milyar metreküpe çıkarılacak
Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesi 12 milyar metreküpe çıkarılacak
Bakan Bayraktar, yazılı açıklama ile Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin, Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlama noktasında kilit rol üstlendiğini belirtti. İki tesisin de çevreci özellikleriyle dikkat çektiğine işaret eden Bayraktar,
"Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bu tesislerimiz, Avrupa'ya örnek teşkil edecek nitelikte. BOTAŞ'a ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri, stratejik önemiyle dikkat çekiyor. Silivri'nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün de 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. BOTAŞ, 2028 yılında bu iki tesisin toplamında 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor"
ifadelerini kullandı.
Tesislerin çevreci yanlarına değinen Bayraktar,
"Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megawatt elektrik gücünde rüzgar enerjisi santrali (RES) bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. Ayrıca ilave 4,2 megawatt elektriklik yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Devreye alınmasıyla Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 8,4 megawatt elektriklike çıkmış olacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megawatt elektriklik güneş enerjisi santrali (GES) bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor. Bunun yanı sıra ilave 30 megawatt elektrikliklik yeni bir GES'in de çalışmalarına başlanmış durumda. İlave yatırımın hayata geçmesiyle birlikte tesisin GES kapasitesi 33 megawatt elektrikliğe çıkacak"
açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi'ye sıvı doğal gaz nakli başladı

Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı.Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği LNG'yi Ertuğrul Gazi'ye aktarıyor.Gemiden gemiye yapılan transferin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakledecek. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.

#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Silivri
#Tuz Gölü
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?