Bakan Bayraktar'dan 'İsrail gazı' açıklaması: Bir kısmı Türkiye'de kalacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayındadikkat çeken açıklamalarda bulunuyor

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

(Irak-Türkiye petrol botu hattı) Dün itibarıyla hazır hale geldi. Kömür, petrolden vazgeçmek o kadar kolay değil. Talebi karşılayacak yatırımlar yapılması lazım. Finansman sağlamayan bir batı dünyası var. Milli petrol şirketleri yatırım yapar hale geldi. Eksik olan yatırım fiyatlarda yukarı yönlü etki yapacak.

"BAE'den ciddi bir ilgi var"

19 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın BAE ziyareti kapsamında stratejik ortaklık çerçeve sözleşmesinde 51 milyar dolarlık paketin 29 milyar doları enerji projeleriydi. BAE'den ciddi bir ilgi var, özellikle yenilenebilir projelere. İki taraf da kendi arasında şartları oluşturmaya devam ediyor. Kısa zamanda anlaşmayla taçlandırıp yatırımları hızlı şekilde yaparız.

Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti de oldu. ABD'li yatırımcılarla Maliye Bakanımızla bir arada olduğumuz toplantılarda onlara önümüzdeki dönemle ilgili Türkiye'nin enerjide neler yapacağını anlattık. Yeni bir reform ve yatırım hamlesinde bu şirketlerin ilgili olduğunu görüyoruz.

"Gazın satış ve ihracatında da yoğun olacağız"

Türkiye üzerinden taşınması kapsamın bir kısmı. İsrail gazının bir kısmının Türkiye'de bir kısmının da Avrupa'ya gitmesi için konuştuklarımız var. Kasım ayı içinde İsrail ziyaretiyle muhataplarımızla yüz yüze oturup müzakere edeceğiz. Türkiye'yi bir transit ülke olarak konumlandırmayı doğru bulmuyoruz. Avrupa ülkeleriyle doğal gaz ihraç anlaşması imzaladık. Gazın satış ve ihracatında da yoğun olacağız. Altyapımızı buna göre hazırladık.

"Trakya için Çin'le görüşüyoruz"

Akkuyu'da ilk reaktörün aktif hale gelmesi için hedefimiz önümüzdeki yıl Ekim. Nükleerde Sinop ve Trakya projelerini mutlaka devreye almak istiyoruz. Trakya'daki reaktör için Çin'le görüşmelerimiz devam ediyor, önümüzdeki birkaç ay içinde anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz. Modüler nükleer reaktörler, nükleer kapasitemizin %25'i olacak. Modüler nükleer santraller inşaat aşamasına geçince diğerlerine göre hızlı ilerliyor.







