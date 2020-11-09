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Ekonomi İstifa kararında gözler Beştepede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Berat Albayrak'ın istifa kararında gözler Beştepe'de

İstifa kararında gözler Beştepe'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabı üzerinden bir istifa mesajı yayımladı. Kısa sürede büyük etki yapan 'istifa kararı' ile ilgili resmi bir duyurusu yapılmazken gözler, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram'daki sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak istifa kararı aldığını duyurdu. Eş zamanlı olarak Twitter hesabını kapatan Albayrak'la ilgili önce ortaya 'siber saldırıya uğradığı' yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak ilerleyen saatlerde 'istifa' mesajıyla ilgili yalanlama gelmemesi bu yöndeki iddiaları zayıflattı.

Cumhurbaşkanı hangi adımı atacak?

Ankara kulislerini alevlendiren gelişmenin ardından gözler Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Olası istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp onaylanmayacağı merak konusu.

Bakan Albayrak, 8 Kasım 2020 tarihinde Instagram hesabından şu ifadeleri paylaşarak istifa kararı aldığını duyurdu:

'İhmal ettiğim aileme vakit ayıracağım'

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

'Türkiye hedefine devam edecektir'

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah.

'Arkadaşlarım haklarını helal etsin'

Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, hak ve bâtılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan rabbim razı olsun.

'Sonumuzu hayreylesin...'

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında, ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sıratmüstakimden ayırmasın, sonumuzu hayreylesin…”

  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
  • Berat Albayrak kimdir?
  • Berat Albayrak 21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu.
  • Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı.
  • Yenilenebilir kaynaklar üzerine doktora yaptı
  • Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.
  • Marmara Üniversitesi'nde ders verdi
  • 2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.
  • 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.
  • İlk sondaj gemisi döneminde alındı
  • Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metre kara sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirildi.
  • 2018 yılından beri Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak, yurt dışı ekonomik operasyonlarla mücadele etti.
  • Son üç yıldır dolar kuruyla birlikte Türkiye'ye karşı manipülatif saldırılara teşebbüs eden bazı odakların hedefinde Berat Albayrak da vardı. Albayrak, dünya ekonomisini neredeyse durma noktasına getiren pandemi sürecinde birbiri ardına ekonomi paketleri açıkladı ve üretimin devam etmesine yönelik adımlar attı.
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