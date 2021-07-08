Ekonomi Bakan Bilgin açıkladı Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuzda yapacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bilgin açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuzda yapacağız
Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.

Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.


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