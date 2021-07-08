Bakan Bilgin açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.