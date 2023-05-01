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Ekonomi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Bilgin "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.

12:39 . 1/05/2023 Pazartesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Bilgin
"3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır."
dedi.

3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir düzenleme geliyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı.


Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Bilgin,
"Çözülmemiş bir konu var sendikacılarımızla görüştük. 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün çalışanların hakkı olarak düzenlememiz gerekir."
dedi.

Bakan bilgin, konuyla ilgili kanun teklifinin hazır olduğunu kaydetti.


#Vedat Bilgin
#3600 ek gösterge
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1 saat önce
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