Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette gerçekleştirilecek olan artış için araştırmaların devam ettiğini dile getirdi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını belirten Bilgin, ''Önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenleme ile de 7 bin 500 TL'nin üzerinde aylık alan maaş alan aylıkları o düzeyde olan emeklilerin de tatmin edileceği bir düzenleme gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.