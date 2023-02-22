Bakan Bilgin'den depremzedeler için 'nakdi ücret desteği' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki emekçileri koruma amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uygulandığını anımsattı.
Bakan Bilgin,
"Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı.
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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#Depremzede
27 dakika önce
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