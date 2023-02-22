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Ekonomi

Bakan Bilgin'den depremzedeler için 'nakdi ücret desteği' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL 'nakdi ücret desteği' verildiğini açıkladı. 

22:04 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki emekçileri koruma amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uygulandığını anımsattı.


Bakan Bilgin,
"Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı.

Küçük Hüma'nın duygulandıran mektubu: Oyuncaklarını gönderirken depremzedeleri de evine davet etti
Küçük Hüma'nın duygulandıran mektubu: Oyuncaklarını gönderirken depremzedeleri de evine davet etti

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm yurdu etkilerken, yediden yetmişe herkes yardım seferberliğine koştu. Amasya'da yaşayan öğrenciler depremzedeler için "En Sevdiğim Oyuncağım Senin Olsun" projesini başlattı. Öğrencilerden Hüma Gökçe Çıtak ise yardım kolisinin içine oyuncağı ile mektup yazarak koydu. Küçük Hüma mektubunda, "Size oyuncaklarımdan bir tanesini gönderiyorum. İnşallah seversiniz. İstiyorsanız, yeriniz yoksa bize kalmaya gelebilirsiniz. Sizi çok seviyorum." ifadelerine yer verirken, 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi de bilgisayar almak için biriktirdiği parayı AFAD aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli depremden zarar görenlere bağışladı.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Vedat Bilgin
#Depremzede
27 dakika önce
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Bakan Bilgin'den depremzedeler için 'nakdi ücret desteği' açıklaması
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