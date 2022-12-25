Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Yaş konusu ihtimal dahilinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global'e canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRET RAKAMI, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU"

- Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz. Biz 8.500 rakamı açıklarken, beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere, bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı, Cumhuriyet tarihinin rekoru. Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Kaç gündür telefonlarımız susmuyor. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır, bazılarında panik yaratmıştır. 7 bin 500- 8 bin arasında beklentileri olanlar, rahatsızlık duymuşlardır.

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- Sendikalarımızla çalışmaya çok önem veriyoruz çünkü emeği temsil eden kuruluşlardır. Türkiye'de sendikalaşma oranı ne yazık ki çok düşük. Örgütlenmenin önünde birçok engel var. Sendikalaşmanın önünü açacak çalışmalar yapmamız gerektiğini defalarca söyledim. Bunu da teşvik edecek başka projelerimiz var. Elbette asgari ücret komisyonu 3 bileşenlidir. Çalışma Bakanlığı orada taraf değildir. Bu defa işçi temsilcimiz Türk-İş katılmadı. 9 bin olmazsa imzalamayız dediler. O da onların takdiridir.

TÜRKİYE RESESYONDAN ETKİLENİR Mİ?

- Avrupa'daki belirtiler resesyon belirtiler gün yüzüne çıkmış durumda. Özellikle enerji krizi Avrupa'yı çok güçlü bir şekilde vuruyor. Cumhurbaşkanımız tahıl krizini çözmeseydi şimdi bir de tahıl krizi oluşacaktı. Türkiye yeni pazarlar arama konusunda çok etkin. Avrupa'yı hemen ikame edemeyebilir ama zaman içerisinde edecektir. Türkiye yeni sanayileşmeye başladığı için, en ileri teknolojiyle sanayileşiyor. Bilhassa savunma sanayiinde yaptığı yatırımlar, başka sanayilere de girdi üretiyor. Türkiye resesyondan etkilenmez demiyorum etkilenebilir ama sınırlı kalacağını düşünüyorum.

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- Anadolu'da çok sayıda sendikacı var. Türk-İş in tavrını da biliyoruz, 10 binden başlayıp 9 binde nokta koydular.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

- Kabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

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"ARALIK AYI İTİBARIYLA 1 MİLYON 900 BİN KİŞİ EYT BEKLİYOR"

- Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

"MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

- Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor. Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın. 90 bin taşeron işçi için çalışmalar da sürüyor.

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50D SORUNU

- 50D'nin de bitmiş olması lazım. YÖK'ün de orada bir hazırlığı var. Genç asistan arkadaşlarımızın üzerindeki bu baskı aletini kaldırıp parçalayacağız.

- 8 Eylül 1999 tarihi mutlak tarihtir, revize olmuyor.

EYT'DE "STAJ MAĞDURLARI" İÇİN BİR ÇALIŞMA OLACAK MI?

- Staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Staj ile çalışma hayatı başlamaz, sözleşme ile, iş akdiyle başlanır. Böyle bir düzenleme söz konusu değil, EYT onu kapsamıyor, EYT onunla ilgili bir konu değil zaten.

- En düşük emekli maaşlarında sosyal devlet kimliğimizle sosyal politikalarla yaklaşıyoruz. O grubun içinde yaklaşık 500 bin kişi var. Ağırlıklı olarak BAĞKUR'lu kesim oluşturuyor. Çok sınırlı prim yatıranların oluşturduğu bir gruptur. Onların primleriyle maaş almaya kalksalardı, çok düşük bir rakam olurdu.

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FOTOĞRAF 7 Asgari ücrete yüzde 54.66lık zam Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetleri 1 Ocak 2023 itibariyle artıracak. E-devlet ya da Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları üzerinden giriş yaparak EYT durumunun kontrol edilmesinde fayda bulunuyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32si, en yüksek tutar da yüzde 32sinin 7.5 katı kadar olup çalışanların belirdikleri tutar üzerinden hesaplanıyor. Yurt dışı borçlanmasında ise asgari ücretin yüzde 45i oranında hesaplanıyor. Bu yılın temmuz-aralık döneminde 1 günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak. 20 BİN LİRA AZ ÖDEYİNAskerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını (540 gün) bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37 bin 270 lira ödeme yapacak.Yeni yıldan itibaren bu tutar 57 bin 645 liraya çıkacak. Yeni yılda 18 aylık sürenin tamamını borçlanan 20 bin 375 lira fazla ödemek zorunda kalacak. BİR ÇOCUKTA 27 BİN LİRA ARTACAKDoğum sonrası boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar kısmı için borçlanma yapılabiliyor. Bu yıl için 1 çocuk için 720 günü borçlanmak için yaklaşık 49 bin 700 lira ödenirken gelecek yıl bu tutar 76 bin 320 liraya, ikinci çocukta 152.260 liraya çıkacak. Yeni yılda bir çocuk için doğum borçlanmasında tutar 26 bin 620 lira artmış olacak. Yurtdışı borçlanmada da günlük prim tutarı 96 liradan 150 liraya yükselecek. Bağ-Kurlu olup prim günü açığı olanlar şimdiden borçlanmalı. HİZMET BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU ŞARTHizmet borçlanması için başvuru zorunluluğu bulunuyor. Bizzat yapılan başvuruların yanında e-devlet kapısından online başvuru hizmeti de yapılabilir. Bağ- Kur sigortaları ocak ayından itibaren aylık en az 3.450 lira, en yüksek de 25.875 lira ödeyecek. Tarım Bağ-Kurlularının ödeyecekleri en düşük prim tutarı 3.335 TL, en yüksek 25 bin lira olacak. Gözler EYT düzenlemesinde: Eksik primi olanlar dikkat Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. Bu kapsamda emekli olmaya hazırlanıp prim günü eksik olanların ucuz borçlanma yapabilmesi için son bir haftaya girildi. Yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet yaklaşık 20 bin 375 lira, doğum borçlanması da 26 bin 620 lira artacak.

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