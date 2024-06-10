Bakan Bolat: Cari işlemler açığının OVP hedefinin çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz

"Bu rakam, tahminlerin altında kaldığını göstermektedir. Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,7 oranında azalışla 16,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,6 milyar dolar azalarak 2024 Nisan ayı itibarıyla 31,5 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 29,2 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 44,8 oranında düşmüştür"

"Bu rakam, tahminlerin altında kaldığını göstermektedir. Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,7 oranında azalışla 16,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,6 milyar dolar azalarak 2024 Nisan ayı itibarıyla 31,5 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 29,2 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 44,8 oranında düşmüştür"

2024 Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatın yüzde 2,5'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Bolat, "Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 5,7'lik azalışla 350,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 22,7 oranında azalarak 93 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 5,8 artarak yüzde 73,5 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri nisan ayında yıllıklandırılmış bazda 103,8 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu tablo yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, mayıs ayında 25 milyar dolar civarına kadar inebileceğini göstermektedir. Bu çerçevede yıl sonu cari işlemler açığının OVP hedefinin (34,7 milyar dolar) çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, hem ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, hem de cari işlemler hesabındaki iyileşme ile makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Böylece döviz yeterliliğimiz artmakta, döviz kurundaki dengeleme, fiyatların da döviz kuru yapışkanlığı ile kontrolsüz yükselişini frenleme etkisini sağlamaktadır. Dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki dengeleme ve istikrar süreci 'yatırım-üretim-istihdam' hedeflerinde güçlü bir büyüme ve halkımızın refah artışını beraberinde getirecektir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin 2024 yılı boyunca devam etmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"