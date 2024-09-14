Bakan Bolat 'Dış Ticarete Yön Verenler Derneği' yöneticileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Hakan Çınar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program'ın omurgasını oluşturan ihracat odaklı büyüme hedefi ve uyguladıkları ekonomik politikalar kapsamında, iş dünyasıyla ve bu alanda faaliyet yürüyen kuruluşlarla bir araya gelerek dış ticaret alandaki gelişmeleri ele almaya devam ettikleri bildirdi.
Bu kapsamda DIŞYÖNDER Başkanı Hakan Çınar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti: