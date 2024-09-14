Bakan Bolat 'Dış Ticarete Yön Verenler Derneği' yöneticileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin sağlanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Bolat, “Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz” dedi. 78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğünün tüccarlar, sanayiciler ve çiftçiler için karşılıklı ticareti hızlandıracağına vurgu yapan Bakan Bolat "Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek” ifadelerini kullandı.