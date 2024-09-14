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Ekonomi

Bakan Bolat 'Dış Ticarete Yön Verenler Derneği' yöneticileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Hakan Çınar ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Bolat, "Ülkemizin ticari alandaki etkinliğini artırma noktasında ortaya konulacak her türlü çalışmalara ve önerilere desteğimiz tamdır" dedi.

14:59 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat- Dış Ticarete Yön Verenler Derneği yöneticileri
Ticaret Bakanı Ömer Bolat- Dış Ticarete Yön Verenler Derneği yöneticileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Hakan Çınar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program'ın omurgasını oluşturan ihracat odaklı büyüme hedefi ve uyguladıkları ekonomik politikalar kapsamında, iş dünyasıyla ve bu alanda faaliyet yürüyen kuruluşlarla bir araya gelerek dış ticaret alandaki gelişmeleri ele almaya devam ettikleri bildirdi.


Bu kapsamda DIŞYÖNDER Başkanı Hakan Çınar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İhracat ve ithalat alanında yürüttükleri çalışmalarını bizimle paylaşan DIŞYÖNDER heyetine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ticari alandaki etkinliğini artırma noktasında ortaya konulacak her türlü çalışmalara ve önerilere desteğimiz tamdır"



Bakan Bolat: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin sağlanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Bolat, “Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz” dedi. 78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğünün tüccarlar, sanayiciler ve çiftçiler için karşılıklı ticareti hızlandıracağına vurgu yapan Bakan Bolat "Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek” ifadelerini kullandı.


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#dışyönder
#İhracat
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