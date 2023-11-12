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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: 'MİLTAR' kaçakçılara göz açtırmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) projesiyle, gümrük ve havalimanlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin daha etkin yürütüleceğini belirtti. Bolat, MİLTAR projesi kapsamında 9 bagaj x-ray sisteminin havalimanlarına tahsis edildiğini açıkladı.

12:44 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 12:46 - 12/11/2023 Pazar
DHA
Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) projesi kapsamında 9 bagaj x-ray sisteminin havalimanlarına tahsis edildi.

Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) projesi kapsamında 9 bagaj x-ray sisteminin havalimanlarına tahsis edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerdeki modernizasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, gümrüklü sahalarda kapılar, havalimanları ve limanlarda yolcu geçişlerini konforlu yapması, ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılması için Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı ve Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernizasyon çalışmalarının tamamlandıktan sonra hizmete açıldığını söyledi.


Kaçakçılıkla mücadelede, tespit yeteneğini daha da güçlendirmek amacıyla çalışmalara son hızla devam edildiğini belirten Bakan Bolat, "
Bu kapsamda, 2019 yılında başlattığımız 2022'de ilk prototipi üretilerek test aşamasını başarıyla geçen ilk yerli ve milli x-ray araç ve konteyner tarama sistemi projemiz olan MİLTAR projesi kapsamında, seri üretimleri gerçekleşen sistemlerden Habur Gümrük Kapısı'na 2, Öncüpınar Gümrük Kapısı'na 1 sistem kurularak faaliyete alındı. Ayrıca; Kapıkule Gümrük Kapısı'na tahsis edilen 2 sistemden ilk sistem faaliyete alınmış olup, diğer sistem için sahada altyapı çalışmaları devam ediyor" 
diye konuştu.

'Dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacak'

Bolat, adet başına maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar olan sistemlerin, seri üretimle birlikte ithalata konu olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Artan seri üretimle birlikte bir ihracat potansiyeli haline de geleceğini aktaran Bolat, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayacağını aktardı.



'MİLTAR oldukça önemli yardımcılarımızdan olacak'

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin, gümrüklü sahaların donatılacağı yerli teknolojili cihazlarla daha da etkin şekilde yürütüleceğini kaydeden Bolat,
"Bakanlığımızın önemli bir ilkesi olarak bir taraftan yasal ticaretin mümkün mertebe kesintiye uğramadan seri şekilde sürdürülmesi; fakat yasa dışı ticaretle de tavizsiz şekilde mücadele edilmesi hususunda MİLTAR oldukça önemli yardımcılarımızdan birisi olacak. Ayrıca, proje kapsamında üretim ve tedarik zincirine katılacak yerli firmaların tecrübe ve bilgi birikimlerini geliştirecek olmaları sebebiyle firmalarımızın bu sektörde uluslararası alanda rekabet gücü önemli ölçüde artacak. MİLTAR projesi kapsamında, 2023 yılının geriye kalan döneminde 2 adet daha yarı sabit araç ve konteyner tarama sistemi gümrüklü sahalarda kullanıma alınacak. 2023 yılında 9 adet bagaj x-ray sisteminin bakanlığımıza teslimi yapılmış olup, sistemlerin Sabiha Gökçen Havalimanı (2 adet), İzmir Adnan Menderes Havalimanı (1 adet), Adana Şakirpaşa Havalimanı (1 adet), Antalya Havalimanı (1 adet), Esenboğa Havalimanı (2 adet), Kars Havalimanı (1 adet) ve Kayseri Havalimanı'na (1 adet) tahsisleri yapılmıştır" 
ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreç içerisinde dedektör köpeklerin performans takibinin yapılması amacıyla alınan 325 dedektör köpek takip cihazının teslim edileceğini bildiren Bolat, 20 araç altı görüntüleme sistemi, kıyafet altında gizlenmiş eşyaların tespitini herhangi bir fiziki müdahale olmadan tespit eden 3 vücut tarama sistemi, lojistik araçlarda riskli durumların izlenmesini sağlayacak 425 kapan takip sisteminin (gümrüklü eşya ve nesne takip sistemi) 2023 sonuna kadar tesliminin beklendiğini açıkladı.


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#Ticaret Bakanlığı
#Dış ticaret
#Ömer Bolat
#gümrük
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