Bakan Bolat duyurdu: 'MİLTAR' kaçakçılara göz açtırmayacak

Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) projesi kapsamında 9 bagaj x-ray sisteminin havalimanlarına tahsis edildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerdeki modernizasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, gümrüklü sahalarda kapılar, havalimanları ve limanlarda yolcu geçişlerini konforlu yapması, ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılması için Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı ve Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernizasyon çalışmalarının tamamlandıktan sonra hizmete açıldığını söyledi.
'Dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacak'
Bolat, adet başına maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar olan sistemlerin, seri üretimle birlikte ithalata konu olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Artan seri üretimle birlikte bir ihracat potansiyeli haline de geleceğini aktaran Bolat, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayacağını aktardı.
'MİLTAR oldukça önemli yardımcılarımızdan olacak'
Önümüzdeki süreç içerisinde dedektör köpeklerin performans takibinin yapılması amacıyla alınan 325 dedektör köpek takip cihazının teslim edileceğini bildiren Bolat, 20 araç altı görüntüleme sistemi, kıyafet altında gizlenmiş eşyaların tespitini herhangi bir fiziki müdahale olmadan tespit eden 3 vücut tarama sistemi, lojistik araçlarda riskli durumların izlenmesini sağlayacak 425 kapan takip sisteminin (gümrüklü eşya ve nesne takip sistemi) 2023 sonuna kadar tesliminin beklendiğini açıkladı.