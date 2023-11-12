Bakan Bolat duyurdu: 'MİLTAR' kaçakçılara göz açtırmayacak

"Bakanlığımızın önemli bir ilkesi olarak bir taraftan yasal ticaretin mümkün mertebe kesintiye uğramadan seri şekilde sürdürülmesi; fakat yasa dışı ticaretle de tavizsiz şekilde mücadele edilmesi hususunda MİLTAR oldukça önemli yardımcılarımızdan birisi olacak. Ayrıca, proje kapsamında üretim ve tedarik zincirine katılacak yerli firmaların tecrübe ve bilgi birikimlerini geliştirecek olmaları sebebiyle firmalarımızın bu sektörde uluslararası alanda rekabet gücü önemli ölçüde artacak. MİLTAR projesi kapsamında, 2023 yılının geriye kalan döneminde 2 adet daha yarı sabit araç ve konteyner tarama sistemi gümrüklü sahalarda kullanıma alınacak. 2023 yılında 9 adet bagaj x-ray sisteminin bakanlığımıza teslimi yapılmış olup, sistemlerin Sabiha Gökçen Havalimanı (2 adet), İzmir Adnan Menderes Havalimanı (1 adet), Adana Şakirpaşa Havalimanı (1 adet), Antalya Havalimanı (1 adet), Esenboğa Havalimanı (2 adet), Kars Havalimanı (1 adet) ve Kayseri Havalimanı'na (1 adet) tahsisleri yapılmıştır"