Bakan Bolat duyurdu: Su ürünleri ihracatında bir milyar dolarlık artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önde gelen iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla Bağdat'a ziyarette bulundu. Dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkileri çok daha üst seviyelere çıkartacaklarını bildirdi.