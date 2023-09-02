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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: Su ürünleri ihracatında bir milyar dolarlık artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'te Ocak ile Temmuz ayları arasında su ürünleri ihracat hacminin 1 milyar doları aştığını belirtti.

00:44 . 2/09/2023 samedi
AA
Geçen yıl 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bunun yüzde 42'si AB ülkelerine yapıldı.

Geçen yıl 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bunun yüzde 42'si AB ülkelerine yapıldı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda su ürünlerinin dış satımına dair bilgileri paylaştı.

Geçen yıl 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar dolar barajını aştığını belirten Bolat, "İnşallah 2023 yılını tamamlarken yeni bir rekora daha imza atacağız." ifadesini kullandı.

Görselde ise geçen yıl 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine ve bunun yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığına vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti:

"Pazar çeşitliliğini sağlamanın yanında ihracat hacmini her geçen yıl daha öteye taşımaya gaye edinen su ürünleri sektörümüzde yetiştiricilerimiz ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."



#Ömer Bolat
#su ürünleri
#ihracat
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