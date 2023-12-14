Bakan Bolat 'En yüksek seviyelere ulaştı' diyerek duyurdu: Üretim öncülüğünde büyüme aralıksız devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.
Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,02 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.
Bolat, tarım ürünleri ihracatının küresel ihracat içindeki payının geçen yıl 0,13 yüzde puan artışla en çok yükselen sektör olduğuna dikkati çekti.
Yakıtlar ve madencilik ürünleri ihracatındaki payın aynı dönemde 0,06 yüzde puan artış ile yüzde 0,59'a yükseldiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:
- "İmalat sanayi ihracatımızın payı 2022 yılında 0,03 yüzde puan artışla en yüksek seviyesi olan yüzde 1,19'a ulaşmıştır. İmalat sanayisinde makine ve nakliye ekipmanları, giyim ve konfeksiyon ile kimyasal ürünler, küresel ihracatta payı artan alt sektörler olarak öne çıkıyor. Kimyasal ürünler ihracatında payımız yüzde 0,68'e, giyim ve konfeksiyon ihracatında payımız yüzde 3,45'e, makine ve nakliye ekipmanları ihracatında payımız ise yüzde 0,85'e yükselmiştir"