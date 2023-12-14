Bakan Bolat 'En yüksek seviyelere ulaştı' diyerek duyurdu: Üretim öncülüğünde büyüme aralıksız devam edecek

"İmalat sanayi ihracatımızın payı 2022 yılında 0,03 yüzde puan artışla en yüksek seviyesi olan yüzde 1,19'a ulaşmıştır. İmalat sanayisinde makine ve nakliye ekipmanları, giyim ve konfeksiyon ile kimyasal ürünler, küresel ihracatta payı artan alt sektörler olarak öne çıkıyor. Kimyasal ürünler ihracatında payımız yüzde 0,68'e, giyim ve konfeksiyon ihracatında payımız yüzde 3,45'e, makine ve nakliye ekipmanları ihracatında payımız ise yüzde 0,85'e yükselmiştir"